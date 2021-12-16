2022年多元資產展望︰經濟重啟及改革帶來龐大機遇

2021年全球供應瓶頸以及中國政策轉向令投資者關注亞洲的經濟復甦進度。隨著疫苗接種數量增加及供應鏈中斷問題的緩解，亞洲投資者的重點將放在經濟重啟的國家，尤其經濟嚴重滯後的國家，因為他們將釋放出更強勁的增長動力。

然而，我們預期疫情的影響不會完全消失，資產市場亦將在2022年經歷波動。主要市場央行將在未來數月逐步縮減寬鬆政策，聯儲局流動性減少將影響新興市場，令亞洲的政策制定者需繼續在通脹和增長之間取得平衡。其中韓國和新加坡已經率先收緊政策，而印度、中國和韓國等國家的生產價格繼續上漲，市場人士擔心通脹可能會轉嫁到消費者身上。

市場將關注亞洲國家央行的反應，特別是其他新興市場央行已因為通脹升溫而提前加息。雖然亞洲的通脹水平較歐美溫和，但我們預期通脹將隨著經濟重啟並開始增長而升溫，同時全球各國的刺激經濟措施將越來越少。總括而言，我們仍然相信市場在未來數年會過渡至再通脹時期，特別是在歐美國家。

中國的政策轉變

2021 年中國推行重大監管政策改革，其監管力度對私人企業和投資信心的衝擊引起了市場關注。這些中國的政策改革將在許多方面影響全球經濟，當中依賴中國對商品和房地產相關貨品需求的經濟體和行業，將首當其衝地受到政策改變的影響，但亦會抵消部分全球通脹的壓力。隨著越南和馬來西亞等國家重啟，中國出口增長可能會在2022年減慢。中國前景的不確定性在於當房地產行業的風險減退，會否有更多社會均富的政策出台。

亞洲的減碳勢頭

氣候變化已成為全球關注的議題，雖然亞洲地區的減碳進度落後於歐洲，但日本及新加坡正推動亞洲的相關投資，東南亞國家於減碳方面的財政負擔亦頗高，由2025年至2030年，區內每年需投資近10億美元以實現減碳目標。新當選的日本首相岸田文雄宣佈在未來五年將投入700億美元，以幫助亞洲擺脫對石油的依賴。

2022年的亞洲機遇

儘管市場在2022年或會持續波動，但我們預期股市（特別是已發展市場）可在年底供應瓶頸開始消除時率先反彈。我們仍在密切關注機遇處處的亞洲股市。我們認為日本股市具有吸引力並可受惠於供應鏈正常化（現時已見到晶片製造商增加對汽車行業的供應）。在新政府的領導下，新改革可望為日本市場帶來龐大潛力。

信貸方面，我們認為新興市場在2022年有增長的空間，可支持信貸息差。雖然新興市場債券今年表現稍微落後於已發展市場債券，但由於新興市場央行已於今年提高基準利率，我們預期當地貨幣計價的固定收益在2022年具有一定吸引力。

在中國，隨著觸及「三條紅線」及具不良資產負債率和負債率的企業逐漸被市場淘汰，主動型投資者或可於中國市場繼續尋找投資優質資產的機遇。同時，我們繼續看好亞洲投資級別債券的機遇。

作者：柏瑞投資全球多元資產投資組合經理Mary Nicola