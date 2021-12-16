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【疫市營商】活化「永華麵家」領集團拓亞洲菜領域　「軍師」黃傑龍：不想走回頭路

商業 11:23 2021/12/16

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黃傑龍透露，集團曾探討過不同方案重現永華麵家。（黃建輝攝）

提起叙福樓集團，不少年輕人也會想起旗下的日本菜品牌，例如牛角、溫野菜等。事實上，集團由中式酒樓起家，今年又推出活化品牌「永華日常」。作為集團「軍師」的主席兼行政總裁黃傑龍坦言，不希望做一件「假古董」。

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叙福樓集團由中式酒樓起家，黃傑龍作為集團第二代，為企業引進日本餐飲品牌，更漸漸成為集團的主要收入來源。「新舊融合」算是叙福樓的其中一個標籤，亦不得不提今年10月推出活化品牌「永華日常」。

永華日常的故事可回溯至2018年。當時本地老字號「永華麵家」宣告結業，而叙福樓則提出收購，並承諾會延續品牌。事隔兩年多，直至今年10月，永華日常終於在淘大商場重新開業，更將於本月內重返灣仔區，設立2層高的總店。主打「香港餐」，風格、餐牌及定位，亦與以雲吞麵聞名的永華麵家截然不同。

2018年本地老字號「永華麵家」宣告結業，而叙福樓則提出收購，並承諾會延續品牌。（資料圖片）

品牌長青　須注入生命力

黃傑龍透露，集團曾探討過不同方案重現永華麵家，但他相信一個品牌要做到長青，不只要傳承品牌價值觀，亦要做到技術創新，要注入新的生命力。他進一步解釋

這兩年時間是沉澱，因為我不希望倒模，做一件『假古董』。

亦不希望食客會把兩間永華作比較，只留意與以前有否不同。就算是粵菜如以往集團的酒樓，黃傑龍亦坦言「不想走回頭路」。中長期或會再次推出粵菜品牌，但方向不會是傳統2萬呎大酒樓，反而會考慮如點心專門店的形式。

永華日常主打「香港餐」，風格、餐牌及定位，亦與以雲吞麵聞名的永華麵家截然不同。（黃建輝攝）

明年引入日本過江龍咖啡店

叙福樓集團旗下的餐飲品牌，店外不時出現等位人潮。黃傑龍坦言，現有品牌已發展成熟至Cash Cow，同時集團亦將會繼續嘗試新品牌，包括引入日本咖啡店The Matcha Tokyo，以及創立自家的台式火鍋品牌，並繼續雙綫發展。

The Matcha Tokyo快明年上半年將會正式在香港開業。而另一台式火鍋品牌則計劃於明年下半年面世，構思源於牛涮鍋曾舉行台式火鍋活動，市場反應不錯，讓集團留意到此市場需求。黃傑龍透露，品牌的設定、商標設計亦已完成，現正物色開店位置。

品牌合作如談戀愛

他形容「引入品牌時，如同談戀愛一樣」，雖然講緣份，但亦要做好準備；當緣份來到時，才能把握好機會。他又坦言：「引入品牌能否成功，只能靠商人觸覺，以及多聆聽年輕人意見。」

以The Matcha Tokyo為例，今次的合作亦是「機緣巧合」，碰巧該品牌亦希望發展海外市場。受累於疫情，今次是集團首次未曾與該企社長會面，便促成合作。最快明年上半年將會正式在香港開業。「今次整單生意亦是在Zoom洽談，對我來說是全新的體驗。」黃相信，是次成功與集團過往營運牛角和溫野菜有關，該品牌可以從當地業界口中得知，叙福樓在港的營運。這正正是因過往做的準備，而把握到的新機會。

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記者：葉泳珊

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