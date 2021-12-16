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【Google】前Meta混合實境工程師加入Google計劃研發AR擴增實境應用裝置

科技 12:00 2021/12/16

分享：

Google正計劃研發一款全新擴增實境（AR）應用設備，同時也會推出相應作業系統軟件，藉此發展擴增實境應用。據外媒報道，前Meta混合實境工程師Mark Lucovsky已加入Google帶領相關團隊。

【市場壟斷】蘋果、Google再被點名 英國監管部門指兩公司對手機應用產業造成傾斜

雖然Google早前結束旗下Daydream VR技術發展，但顯然其並未全面捨棄在虛擬視覺應用方面的發展。據《THE VERGE》報道，曾在微軟負責Windows NT架構設計，之後更曾加入Meta負責混合實境作業系統開發工作的系統工程師Mark Lucovsky，較早於其LinkedIn頁面中證實已經加入Google，並且負責帶領擴增實境作業系統開發團隊。

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 用戶可創立虛擬分身

另外在相關招聘廣告中，亦透露Google正計劃研發一款全新擴增實境應用設備，同時也會推出相應作業系統軟件。這些職位的工作地點主要在美國，但部分職位則位於加拿大，預計將與Google在2020年收購的智慧眼鏡公司North會有深度合作。

目前擴增實境應用產品將歸類在Google硬件項目，同時也會對外提供ARCore API資源，讓更多開發者可以研發各類擴增實境應用內容。

【科技狂人】馬斯克：明年由人類試驗 植入旗下初創研發芯片

責任編輯：廖淑瑩

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