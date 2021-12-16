荷蘭疫情嚴峻 女王儲18歲生日請21人開Party捱轟

荷蘭因應新冠確診個案急升，敦促民眾每日在家只可接待4名客人。而荷蘭女王儲阿馬利婭公主早前慶祝18歲生日卻無視防疫措施，邀請21人在王宮參加生日派對。阿馬利婭公主在疫情期間開派對的行為引來國民批評。

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阿馬利婭公主（Princess Amalia）上周二（7日）度過18歲生日，並於上周六（11日）在王宮花園舉辦派對。21名賓客必須接種新冠疫苗和接受新冠病毒檢測，在派對期間也要保持社交距離。

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但荷蘭全國正實施嚴謹防疫措施，包括要求餐廳及非必要商舖提前關閉，也要求家庭每日最多接待4名客人。

政府要求民眾遵守防疫措施的同時，阿馬利婭卻可邀請21個賓客舉行派對，就引起民眾不滿。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周三（15日）為事件解畫，指荷蘭王室已為今次戶外聚會採取檢測及社交距離等預防措施，形容他們有努力及負責任地對待防疫規定。

呂特又引述荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）曾向他表示，他經深思熟慮後認為開派對並非好主意。

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荷蘭王室去年10月也曾捲入違反防疫措施風波。荷蘭當時正實施防疫限制及呼籲民眾留家抗疫，威廉亞歷山大和王后麥西瑪（Queen Maxima）卻搭飛機前往希臘度假。

民眾當時強烈不滿，兩人飛希臘度假一日就要飛回荷蘭，才能平息這場風波。

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責任編輯：鄭錦玲