【Omicron變種】福西：現有疫苗足對抗 無需特製新版

最近多項研究指出，新冠肺炎Omicron變種病毒大幅削弱疫苗保護力，各大藥廠積極研發應對。華府傳染病專家福西表示，現有的疫苗配方足以應對Omicron變種，不需要製作新配方疫苗。

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福西（Antony Fauci）周三（15日）出席白宮防疫記者會時表示，美國現有的疫苗足夠應對Omicron變種，暫時不需要製作一款針對Omicron變種的疫苗。福西引述南非的數據表示，Omicron變種出現後，兩劑輝瑞疫苗的保護力由80%跌至33%，但在防止重症效率仍有70%。

雖然疫苗保護力因Omicron變種下降，但福西另引英國健康安全機構（Health Security Agency）數據，指第3針疫苗將防止有症狀感染案例的保護力提升至75%。福西強調，未打疫苗人士應盡快接種，完成兩劑接種人士若身處Omicron變種感染多的區域，應盡快打第3針。

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白宮抗疫協調官齊恩特（Jeff Zients）引述疾病管制與預防中心（CDC）數據指出，與已接種兩劑疫苗人士相比，未打疫苗人士出現入院重症或死亡的機率高8倍及14倍。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）則表示，現時美國36個州分發現Omicron變種個案，Omicron變種佔全美確診人數約3%，但新變種傳染速度在紐約州及新澤西州猶為快速，已是當地13%確診來源。

根據CDC數字，美國現時61%人口完成兩劑疫苗接種，當中約27%已打第3針或加強劑。

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責任編輯：吳漢培