【美國加息】滙豐維持最優惠利率不變　金管局：美通脹及利率前景仍不明朗、小心可能出現的市場波動及風險

▲ 【美國加息】金管局：美通脹及利率前景仍不明朗 小心可能出現的市場波動及風險

美國聯儲局宣布加速縮減購債速度，將每月減買債規模，由原本150億美元，倍增至300億美元。據利率點陣圖顯示，預期2022年將加息3次，2023年再加息3次。香港上海滙豐銀行宣布，最優惠利率將維持不變，保留在目前5.0%的水平。

金管局表示，由於美國通脹持續高企和就業保持強勁增長，聯儲局宣布進一步縮減資產購買規模，並表示將繼續參考有關數據，包括美國經濟及疫情發展，以決定減少購買資產的步伐及加息的時機。

金管局稱，美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險，但強調香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定，因此金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

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