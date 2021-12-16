▲ 兩會一直積極協助行業迎合潮流發展，未來冀可以助廠商推銷「香港製造」的品牌，保持香港玩具業在國際上的優勢。

香港是全球主要玩具出口地之一，在國際上擁有良好聲譽，享有「玩具港」的美譽。然而科技發展日新月異，加上去年新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業均面臨前所未有的挑戰，香港玩具業亦在「疫」境中尋求突破，探索新方向，以在環球市場中穩住陣腳。香港玩具協會及香港玩具廠商會（下稱兩會）一直積極協助行業迎合潮流及引領發展，鞏固香港玩具業在國際市場上的優勢及地位。



兩會每年都會舉辦周年晚會（下稱晚會），惟去年因疫情關係無奈取消。如今疫情漸漸緩和，兩會秉承傳統再度舉辦晚會。晚會聯合主席葉怡雅形容，晚會以簡單和開心為重點，希望能與同業聚首一堂，凝聚業界力量。今年晚會主題為「科教先導，益智樹人」，晚會主席張靄妮分享箇中意思︰「現時玩具業與時並進，同時投入寓玩於學的教育概念。我們希望加入科技及教育元素後，能提高玩具的娛樂性，啟發小朋友有更多思考，並讓玩具陪伴他們成長。」香港玩具廠商會榮譽會長梁鍾銘補充，玩具隨時代變遷，希望年輕一代能從小接觸新科技，以助他們全面發展，開發創意思維，做到「學習中玩樂，玩樂中學習」。

疫情如雙面刃 玩具業挑戰機遇並存



過去一年，新冠疫情肆虐全球，對玩具業而言可謂挑戰與機遇並存。疫情令消費者無法外遊，變相將消費力轉移至購買其他物品上。根據歐睿國際（Euromonitor International）資料顯示，全球玩具及遊戲零售額繼2019年上升2%後，在2020年預計增長7%，很大程度是受美國、中國內地等主要市場的強勁增長帶動。兩會資深顧問楊子江提到，因疫情關係，不少玩具銷量都有所上升，特別是桌上遊戲及親子遊戲等。他認為：「除了科技玩具外，這些玩具能在傳統中加入新元素，相信來年仍大有市場。」

兩會資深顧問盧國材亦表示：「玩具業主要向出口及內銷兩方面發展，出口美國數量一直有所上升，可見玩具業前景樂觀。」疫情令全球玩具零售消費需求增加，但卻因人力短缺、缺乏貨船及貨櫃，以及港口關閉等因素，擾亂貨櫃航運時間表，各國船期受到耽誤，部份主要港口出現嚴重擠塞，令廠家的生產、出貨及存貨都大受影響。香港玩具廠商會榮譽會長譚裕民解釋：「疫情嚴重影響海外碼頭及工人運作，曾經有段時間國內的貨運碼頭運作受阻，導致貨櫃囤積於貨倉及工廠。」他指出，目前情況雖然逐漸改善，但落貨期已近尾聲，可能無法趕及感恩節及聖誕節兩個傳統消費檔期。

受益國家政策 內銷商機無限



近年中國內地市場對玩具需求激增，香港玩具廠商會常務副會長張綺媚認為，中央政府推行的「三孩政策」及「十四五規劃」，都為本港玩具業帶來無限商機。「三孩政策」將釋放國內多胎生育需求，連帶玩具等兒童相關產品的需求亦隨之上升。「十四五規劃」方面，她相信：「有關規劃鼓勵共富及小康之家，更重點提及不要集中『讀死書』。這對於STEM（科學、科技、工程及數學）及創科產品都是一個很好的發展方向，亦是一個好時機去推廣香港製造玩具的品牌定位。」

▲ 香港玩具協會主席丁天立鼓勵會員探索中國內地市場14億人口的龐大商機。

香港玩具協會主席丁天立亦指出，兩會致力鼓勵會員把握中國內地市場14億人口的龐大商機，「中國市場很吸引，如果廠商的市場定位好，其實內地市場也不一定只賣便宜貨，亦可賣高質素商品，香港廠商於此較有優勢。」他認為，長遠而言，本港廠商不能只做原設備製造（OEM），而是要建立自家品牌搶佔市場。

中國作為「世界工廠」的同時，近年亦愈來愈着重環保與社會責任，政府加強執行「限排政策」等環保法規，要求廠商按指引處理污水及廢氣。香港玩具協會名譽會長湯誠正呼籲同業做好應對，「廠商在環保方面做好準備，對未來發展帶來優勢。」香港玩具協會副主席陳允誠認為，未來所有環保議題都會概括在「ESG」標準內，即環境（Environmental）、社會（Social）及治理（Governance）三大範疇，廠商需配合「ESG」及不同企業的要求，在未來的大環境下生存。

開拓新市場 應用創新科技



玩具業因石油及塑膠等原材料價格上漲，加上中國內地工資上升，在控制成本上甚有壓力。疫情驅使不少廠商尋求改變，加緊推行自動化，加深利用企業資源規劃（ERP）及精益生產，優化公司產能、生產效益及供應鏈管理，以應對成本上漲的挑戰。香港玩具廠商會榮譽會長譚祖德認為，內地招聘工人難已成為常態，近年不少廠商已尋求「中國+1」模式，在中國以外設立廠房，特別是東南亞國家。

廣東省已公布由2021年12月1日起調整最低工資，增加工廠營運成本。香港玩具廠商大部分在廣東省內營運，最低工資上調難免對廠商造成影響。以東莞為例，加幅約10-11%，雖然尚算温和（因3年多沒有調整），但對於突如其來的調整消息，廠商亦難以立刻調整已接訂單的報價，此情况對OEM廠商影響尤甚。唯望日後能有較充裕時間予廠商準備，並向客戶作出相應調整。

東盟十國，連同中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭簽訂的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）將於明年1月生效，國內廠商正積極探索其帶來的好處及商機。譚祖德預料「將會有愈來愈多廠商考慮將工廠遷往印尼及越南等工資成本較低的地方，並在東南亞開拓新市場。」他補充，複雜及落貨期短的產品仍很需要在國內開發及生產，但工序較簡單及穩定的產品是可考慮到東南亞一些國家生產。他補充，「業界未必需要即時行動，但建議可以先紙上談兵，計算成本及投資回報才决定下一步。」

▲ 受新冠疫情影響，不少廠商都加強發展網上業務，或者將實體展覽及推廣轉為網上舉行。

2019年，電子商貿在全球玩具和遊戲總銷售額的佔比為54%，受疫情影響，許多消費者轉到網上購物，令電商今年的佔比大幅上升。不少傳統廠商亦在推廣及銷售上尋求新突破，例如與網紅及KOL合作、開展或加強發展網上業務，或將實體展覽及推廣轉為網上舉行，並舉辦網上研討會，與業內人士分享及交流。丁天立解釋，疫情令不少廠商都探索新發展，更多利用互聯網及科技的優勢。梁鍾銘就指出，業界不但將新科技應用在推銷上，亦將更多科技元素加入玩具中，預料擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及STEM等有助智力、創造力、協調力和感官能力發展的玩具都會是未來大趨勢。

新任會長 冀注入正能量



香港玩具廠商會會長柯曉泉表示：「日後會繼續與政府及政商界領袖緊密聯繫，反映業界聲音，同時亦令他們更了解玩具業的發展。」他強調，玩具是開心的行業，希望能繼續為社會注入正能量，並特別提到兩會自2019年參與保良局「流動玩具圖書車」計劃，為社區兒童及家庭提供玩具借還服務及親子工作坊。

▲ 玩具廠商會新任會長柯曉泉冀望，未來能有更多年輕人加入玩具業。

「流動玩具圖書車」服務更因應疫情關係，衍生出更多支綫服務，例如綫上玩具開箱介紹、網上小組興趣班及速遞玩具等。柯曉泉分享：「在香港即使是基層家庭的小朋友，其實都不太缺乏玩具，反而透過玩具圖書車，小朋友學會更加珍惜玩具，我亦深有體會。」他希望日後能繼續透過玩具為基層兒童帶來歡樂，並讓他們學會珍惜玩具的意義。

▲ 過去多年有賴政府的幫助，讓我們和其他友好機構攜手推廣香港玩具品牌。

玩具業界亦在疫情中送暖，發揮香港的同舟精神。2019年疫情爆發之初，全球各地均缺乏口罩，市民人心惶惶。譚裕民憶述，當時兩會的廠商均義不容辭響應政府呼籲，投資生產口罩供應予香港市民。「經過這一兩年後，口罩現時供過於求，我們亦將大部分存貨送予慈善機構，或者以成本價售予業界。」

▲ 兩會自2019年參與保良局的「流動玩具圖書車」計劃，為社區基層兒童提供玩具借還服務。

▲ 透過流動玩具圖書車，希望小朋友能從中享受玩具的樂趣，並學會珍惜玩具的意義。

展望將來，柯曉泉冀望有更多新力軍加入：「我希望新一代能了解我們的行業，有更多年輕人加入行業發展。現在處於經濟復甦勢頭，希望疫情漸漸減退，並於經濟復甦時推動玩具業向前發展。」丁天立則表示：「現在最重要是協助廠商先生存，再尋找其他拓展市場的機會，例如協助廠商推銷本土玩具文化或建立自家品牌，並持續與業內其他國際組織協調，促進發展。」

（資料由客戶提供）