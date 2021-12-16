▲ 【互聯網監管】路透：內地政府擴大持企業少數特殊股權做法 滴滴已討論讓政府持有「金股」

路透引述消息報道，中國政府一直在擴大持有民營企業擁有特殊權力的少數股權（俗稱「金股」）的做法，過去尤其針對網上新聞和內容等擁有大量關鍵數據的公司，而且目前做法擴至擁有大量數據的公司。報道指，中國政府已與中國貨運平台滿幫集團 （美：YMM） 達成特別管理股權或「金股」安排。另一消息人士指出，滴滴（美：DIDI）一直在討論其核心網約車業務的「金股」事宜。

*美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？*【按此速睇附Time code】

報道指，大約五年前，政府開始持有民營網絡傳媒公司的「金股」，一般佔公司股權 1%。這些股份由政府支持的基金或公司購買，而這些公司會獲得了董事會席位和/或關鍵業務決策否決權。消息指，當局現在也熱衷於控制擁有的大量數據的企業，這些數據被視為國家資產，而且面臨攻擊和濫用風險。

報道指，在股份所有權公開登記前，不會發現「金股」，但當局現在似乎更願意強調他們的所有權。

相關文章：【中概股風暴】Uber擬沽滴滴股份因「中國市場透明度很低」 滴滴上市不足半年股價暴瀉近六成

【重拳監管】中消協測評50款App如何註銷賬號 阿里騰訊美團滴滴被指存不同問題