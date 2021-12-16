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【恒大3333】恒大據報嚴重缺乏流動性　以往國企重組方式未必適合

股市 16:46 2021/12/16

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【恒大3333】恒大嚴重缺乏流動性　昔日國企重組方式未必適合恒大

恒大 （03333） 債務危機持續，廣東省政府正派出恒大工作組，以評估恒大的資產和債務情況，之後再考慮國資救助的必要性和具動方案的可行性。不過外媒報道，調查發現恒大嚴重缺乏流動資金，以往的國企重組方式不一定適合恒大，暫時當局仍未決定具體會對恒大落實甚麼措施。

另外，外電引述文件報道，一個被任命處理恒大案件的內地法院，已接納了共367宗起訴，涉及資金840億人民幣。恒大股價今日收報1.6元，升3.2%，成交額1.3億元。

*內房憂慮未明朗　碧桂園服務6098可獨善其身？*【按此速睇】

廣東省據報要求恒大暫停處理所有資產【下一頁】

報道引述消息人士指，目前最關鍵的是了解恒大真實的資產情況，但恒大資金缺乏情況比外界所認知更為複雜，工作組要對恒大進行更深入的資產剖析，包括其可變現資產、是否存在隱藏資產等，目前並不急於推出任何處置方案。消息人士又稱，恒大可能剝離的業務，涉及物業管理部門及電動車製造部門。此外，工作組對恒大主席許家印的個人財產規模也尚未清晰。

報道又提及，未來地方國資即使出手，也可能只作「部分出手」，原因是恒大的流動資金嚴重缺乏，以往的國資重組方式不一定適合現在的恒大。唯一明確的是，絕不允許恒大有可履行債務的能力，但卻不作為。

更多【內房危機】消息    

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港股 中國恒大（03333） 恒大 許家印 中國

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【恒大3333】恒大遭多名境內債權人起訴　合共索償840億元人幣

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