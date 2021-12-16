越秀交通基建成功分拆華夏越秀高速REIT於深交所上市　市場反應熱烈

越秀交通基建（01052）成功分拆旗下漢孝高速公路以設立公募REITs項目「華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金」(「華夏越秀高速REIT」，基金代碼：180202），並於昨日(12月14日)正式於深交所掛牌上市。公募REIT平台的成功搭建將有助於越秀交通基建實現由交通基建投資運營公司向交通基建資產管理公司的戰略轉型。



投資者踴躍認購 公眾認購倍數超過46倍



項目自申報以來備受市場追捧，投資人認購情況踴躍，公眾投資者發售部分於發售首天即提前結束募集。34家網下投資者管理的85個有效報價配售對象對應的有效認購基金份額數量約為24.20億份，認購倍數高達38.41倍；公眾投資者的有效認購戶數為108,597戶，有效認購基金份額數量約12.63億份，認購倍數高達46.76倍。最終基金網下投資者有效認購申請確認比例約為2.60%，而公眾投資者有效認購申請實際確認比例約為2.14%。



是次發行所得款項總額約為人民幣21.30億元，將幫助越秀交通基建回籠前期投入資金，有助於公司維持合理的負債比率和投資級信用評級；同時，公司未來將通過基金分紅的形式繼續受益於公路項目的業績，還可通過為REIT提供營運管理服務而獲得可持續的收入。另外，資本市場的熱烈反應，亦有助提升越秀交通基建的市場形象和知名度。



緊跟政策 搶先布局基礎設施REITs市場



REITs起源於美國，價值在全世界範圍內逐步得到認可，當前全球規模超2萬億美元。去年，中國證監會、國家發改委聯合發佈《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知》，同時，中國證監會發佈《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》，標誌著中國公募REITs正式亮相，這亦是中國資本市場和基礎設施領域的一項重大創新。基礎設施公募REITs作為一種收益率介於股債之間的、有高派息率、風險收益適中的產品，在當前低利率、金融監管趨嚴的環境下，為投資者提供了優化資產配置以及獲取長期穩定收益的投資還擇。



自6月21日上市以來，首批9支公募REITs市場成交量活躍，價格走勢較好，其中5只公募REITs的二級市場漲幅已超20%，目前已有3支發佈分紅公告，整體收益表現良好。基礎設施REITs試點項目正不斷擴容，預計將繼續獲得市場投資者青睞。越秀交通基建緊跟政策，全力搭建自己的公募REITs平台，現已成功上市。

公募平台意義非凡 越秀交通基建旨在戰略轉型



基礎設施公募REITs不僅為廣大二級市場投資者提供了投資基礎設施的機會，亦為基建企業提供了除股權和債券之外的融資新渠道。是次華夏越秀高速REIT成功上市將為越秀交通基建開啟公募REITs、港股兩大資本平台的良性互動，打通資本循環，是越秀交通基建搶抓行業政策先機，落實「十四五」戰略規劃的關鍵舉措。透過搭建公募REITs的股權資本運作平台，公司有望打通投、融、管、退的資產循環，優化商業發展模式，進一步推動中長期可持續發展，優化公司業務結構，以改革和創新推動自身高質量發展。



未來，越秀交通基建可適時向REIT平台出售存量公路資產，從而提前變現未來收益，回籠前期投入資金，為主業規模擴張提供資金支持。而越秀交通基建作為基金單位持有人，仍將以獲取REIT分紅的形式繼續受益於優質公路項目的發展成果，從而實現由交通基建投資運營公司向交通基建資產管理公司的重要轉型。



越秀交通基建母企越秀集團擁有超過15年的REITs資產運營經驗，旗下越秀房地產投資信託基金(00405)為全球首隻投資於中國內地物業的上市REITs，上市15年以來，資產規模已增長7.5倍。此外，知名基金公司華夏基金及領先券商中信證券分別作為華夏越秀高速REIT的基金管理人、專項資產計劃（ABS）管理人，他們將憑藉自身强大的投研能力，對公募REITs的深入理解及豐富的執行經驗，為項目的平穩運行保駕護航。通過華夏越秀高速REIT回收的資金，將為越秀交通基建未來的公路擴建、投資併購等活動提供支持，為長期可持續發展提供動力，有助於越秀交通基建的投資價值獲得更多認可。

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