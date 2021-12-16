【港股市況】恒生指數跌幅收窄至不足百點、科指曾創新低　內房、煤炭股逆市升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國收水步伐符市場預期，道指升383點，港股今早低開逾百點，恒生指數開報23287點，跌132點，恒生科技指數跌0.9%，報5743點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 逆市升1%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 反彈1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：53】車股普遍向下，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾2%；廣汽 （02338） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌0.9%。另一方面，恒大汽車 （00708） 逆市升逾3%。

【10：49】五礦資源 （01208） 公布與秘魯Chumbivilcas社區進行的持續對話仍不成功，無法達成解決方案以移除路障，Las Bambas礦山將無法繼續生產銅，五礦資源跌逾7%，破底低見2.14元。

【10：43】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 1%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：41】卜蜂 （00043） 公布股東大會通過私有化，股價升逾4%，破頂高見1.15元。

【10：38】【美國加息】金管局：美通脹及利率前景仍不明朗 小心可能出現的市場波動及風險

【10：36】中芯國際 （00981） 股價續跌逾2%，低見18.18元。

【10：32】煤炭股造好，除兗煤 （01171） 升逾16%外，神華 （01088） 升逾3%；中煤能源 （01898） 升逾9%。

【10：27】大市跌幅進一步收窄至約60點，報23358點；科指跌0.7%，報5757點。

【10：27】【中概股風暴】科指曾創新低 美團、京東挫逾4%

【10：16】美團 （03690） 跌幅擴大至近5%，低見229.4元，成交16.9億元。

【10：10】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升近2%；潤地 （01109） 升0.6%；碧桂園 （02007） 升近2%；雅居樂 （03383） 升逾3%；融創 （01918） 升逾7%；世茂 （00813） 升近一成；至於恒大 （03333） 今早低見1.52元新低後，最新亦轉升逾2%。

【10：05】恒指短綫拉升，跌幅收窄至約百點。

【10：00】科指最新跌1.8%，報5695點，創歷史新低。

【09：50】恒大 （03333） 續尋低，股價跌逾1%，低見1.52元創新低；恒大汽車 （00708） 逆市升逾2%；恒大物業 （06666） 跌0.4%，破底低見2.75元。

【09：47】港股跌約230點，報23189點；科指跌1.6%，報5701點。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾4%。

【09：43】世茂系逆市反彈，世茂 （00813） 升逾2%；世茂服務 （00873） 升近6%。

【09：41】恒指開市後反覆向下，最新跌約170點，報23249點；科指跌1.1%，報5730點。

【09：39】【內房危機】上海房管局要求屬地房企上報表內表外負債 將協調重要項目貸款展期

【09：37】兗煤 （01171） 公布發展戰略綱要，在現有產業基礎上，確定礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造和智慧物流5個產業發展方向，兗煤股價今早逆市升逾12%，高見16.44元。

【能源股】兗礦能源公布發展戰略 力爭5至10年氫氣供應能力超過10萬噸

【09：35】藥明生物 （02269） 早段反彈幅度擴大至近7%，高見84.6元；藥明康德 （02359） 升逾6%，高見141.7元。

【09：33】聯儲局收水步伐符預期，滙豐 （00005） 跌1%；渣打 （02888） 升0.6%；恒生 （00011） 跌0.4%；東亞 （00023） 跌0.2%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

【09：27】青瓷遊戲 （06633） 首掛開報10.2元，較招股價11.2元低8.9%；康耐特光學 （02276） 開報4.43元，較招股價4.46元低0.7%。

【09：21】恒生指數開報23287點，跌132點，恒生科技指數跌0.9%，報5743點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 逆市升1%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 反彈1%。

【09：13】期指開報23288點，跌109點或近0.5%。

【08：52】青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學 （02276） 兩隻新股今日掛牌，昨日青瓷遊戲在三暗盤中的表現兩跌一升，而康耐特光學在三暗盤均報升。

【新股IPO】青瓷遊戲6633一手最多虧損500元 康耐特光學2276三暗盤收盤均微升

【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍 一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：45】恒指黑期跌約33點，報23363點；道指期貨升31點，報35958點。

【08：20】【藥明生物2269】藥明生物︰並不知悉任何對業務不利監管制度變動 擬斥5億美元回購股份

【08：08】【業績】攜程第三季淨虧損為8.5億元人民幣

【07：45】【新股IPO】德商產投服務2270超額認購0.37倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23251點，跌168點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報44.91元，較港收市價低0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報449.77元，較港收市價低6.03元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.46元，較港收市價低1.54元或1.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局宣布加速縮減購債速度，達到每月300億美元，料明後年各加息3次。儲局政策前景趨明朗，收水步伐仍符市場預期，道指一度飆近400點。道指收市升383點，報35927點；標指升75點，報4709點；納指升327點或2.15%，報15565點。

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【開市9點半】美國據報擬把8中企列投資黑名單 美國資產管理公司：中概股已「Game Over」

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責任編輯︰梁浩碩