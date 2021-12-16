【港股市況】恒生指數低開132點　藥明生物反彈1%、阿里巴巴美團跌逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國收水步伐符市場預期，道指升383點，港股今早低開逾百點，恒生指數開報23287點，跌132點，恒生科技指數跌0.9%，報5743點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 逆市升1%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 反彈1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：27】青瓷遊戲 （06633） 首掛開報10.2元，較招股價11.2元低8.9%；康耐特光學 （02276） 開報4.43元，較招股價4.46元低0.7%。

【09：21】恒生指數開報23287點，跌132點，恒生科技指數跌0.9%，報5743點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 逆市升1%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 反彈1%。

【09：13】期指開報23288點，跌109點或近0.5%。

【08：52】青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學 （02276） 兩隻新股今日掛牌，昨日青瓷遊戲在三暗盤中的表現兩跌一升，而康耐特光學在三暗盤均報升。

【新股IPO】青瓷遊戲6633一手最多虧損500元 康耐特光學2276三暗盤收盤均微升

【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍 一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：45】恒指黑期跌約33點，報23363點；道指期貨升31點，報35958點。

【08：20】【藥明生物2269】藥明生物︰並不知悉任何對業務不利監管制度變動 擬斥5億美元回購股份

【08：08】【業績】攜程第三季淨虧損為8.5億元人民幣

【07：45】【新股IPO】德商產投服務2270超額認購0.37倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23251點，跌168點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報44.91元，較港收市價低0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報449.77元，較港收市價低6.03元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.46元，較港收市價低1.54元或1.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局宣布加速縮減購債速度，達到每月300億美元，料明後年各加息3次。儲局政策前景趨明朗，收水步伐仍符市場預期，道指一度飆近400點。道指收市升383點，報35927點；標指升75點，報4709點；納指升327點或2.15%，報15565點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】美國據報擬把8中企列投資黑名單 美國資產管理公司：中概股已「Game Over」

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責任編輯︰梁浩碩