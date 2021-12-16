【恒指ADR+夜期】滙豐ADR升逾2%　越46元關　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）

英倫銀行意外加息0.15厘，滙豐 （00005） ADR折合升越46港元關，較港升逾2%。阿里巴巴 （09988） 一連兩日舉行投資者日，但中概股未見起色，阿里巴巴及京東 （09618） 美股齊跌，較港跌近2%。騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR企穩。夜期升100點。

截至晚上11時07分：

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 26.20 +2.3% 美團ADR 241.66 +1.4% 騰訊ADR 455.24 +0.6% 小米ADR 18.21 +0.5% 阿里巴巴美股 118.05 -2.2%

北水連續第17日吸資，今日吸40.7億元，累計錄得394.8億元淨入。騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） 獲最多北水淨流入，各吸約8億元，中芯 （00981） 亦吸3億元。淨流出方面，兗礦能源 （01171） 走資約3.2億元。

北水資金流向：

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美國收水步伐符市場預期，道指升383點，港股今早低開逾百點，恒生指數開報23287點，跌132點，其後曾跌最多265點，低見23155點，尾市一度轉升百點，恒生指數收報23475點，升54點，成交1381億元。恒生科技指數曾創新低，收報5822點，升0.5%。藥明生物 （02269） 反彈逾11%；ATM逆市跌，美團 （03690） 跌逾1%；煤炭股造好，兗煤 （01171） 升逾24%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：28】恒指夜期反彈30點，報23509點，高水34點。

【16：22】【新股IPO】德商產投服務2270今暗盤升逾一成 一手帳面暫最多賺380元

【16：10】恒生指數收報23475點，升54點，成交1381億元。恒生科技指數曾創新低，收報5822點，升0.5%。藥明生物 （02269） 反彈逾11%；ATM逆市跌，美團 （03690） 跌逾1%；煤炭股造好，兗煤 （01171） 升逾24%。

【16：00】恒生指數U盤前升82點，報23503點。

【15：49】恒指收市前升近100點，報23515點，升94點；科指轉升0.6%，報5832點。

【15：30】【2022展望】利達：恒指6個月目標價25500點 料明年加息壓力紓緩

【15：30】藥明生物 （02269） 尾市升12%，高見88.6元，成交68.7億元。

【15：19】阿里巴巴 （09988） 轉升近0.1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌2%。

【15：06】恒指尾市轉升，報23425點，升4點；科指跌0.1%，報5788點。

【15：04】上證升0.8%；深證升0.6%；創業板指升0.7%。

【14：51】【新股IPO】商湯據報下周一重啟IPO 商湯：不予置評

【14：41】東岳 （00189） 升8%，高見12.7元。東岳公布昨日購回49.9萬股，總代價568.8萬元。

【14：39】恒指最新跌約70點，報23350點；科指跌0.7%，報5757點。

【14：39】【美國制裁】生科股反彈、藥明生物擬回購彈升一成 榮昌生物：業務一切正常（第二版）

【13：59】【2022展望】大摩料明年樓市價量齊跌、樓價轉跌2% 下調多隻地產股評級

【13：40】絲路物流 （00988） 午後飈升1.2倍，高見0.144元，成交44萬元。

【13：31】港股跌幅略收窄至約100點，報23318點，跌102點；科指跌近1%，報5737點。

【13：26】威勝控股 （03393） 公布今日與中國電力 （02380） 訂立戰略合作框架協議，以建立戰略合作關係，共同開發新能源及光伏農業、儲能、綠電交通及物流運輸服務，威勝控股升0.9%，破頂高見3.64元。

【13：13】【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕 警方證監下午記招交代、消息：涉龍皇集團（第二版）

【13：13】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至4%，破底低見17.94元，成交9.9億元。

【13：03】兗煤 （01171） 午後升幅擴大至兩成，高見17.28元。

【13：00】恒指午後初段跌約155點，報23264點；科指跌1.2%，報5727點。

【12：00】恒生指數半日跌189點，報23231點，成交751億元。恒生科技指數跌1.4%，報5712點。ATM下跌，美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 反彈6%；內房、煤炭股逆市造好。

【11：39】恒指中午收市前跌約175點，報23245點；科指跌1.3%，報5719點。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證半日升近0.3%；深證跌近0.1%；創業板指升0.3%。

【11：17】京城機電 （00187） 公布，中證監上市公司併購重組審核委員會有條件審核通過其發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項，其A股股票將自今日開市起復牌，京城機電升逾7%，高見5.72元。

【11：00】大市跌幅再次擴大至近200點，恒指跌180點報23240點；科指跌1.4%，報5714點。

【10：53】車股普遍向下，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾2%；廣汽 （02338） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌0.9%。另一方面，恒大汽車 （00708） 逆市升逾3%。

【10：49】五礦資源 （01208） 公布與秘魯Chumbivilcas社區進行的持續對話仍不成功，無法達成解決方案以移除路障，Las Bambas礦山將無法繼續生產銅，五礦資源跌逾7%，破底低見2.14元。

【10：43】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 1%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：41】卜蜂 （00043） 公布股東大會通過私有化，股價升逾4%，破頂高見1.15元。

【10：38】【美國加息】金管局：美通脹及利率前景仍不明朗 小心可能出現的市場波動及風險

【10：36】中芯國際 （00981） 股價續跌逾2%，低見18.18元。

【10：32】煤炭股造好，除兗煤 （01171） 升逾16%外，神華 （01088） 升逾3%；中煤能源 （01898） 升逾9%。

【10：27】大市跌幅進一步收窄至約60點，報23358點；科指跌0.7%，報5757點。

【10：27】【中概股風暴】科指曾創新低 美團、京東挫逾4%

【10：16】美團 （03690） 跌幅擴大至近5%，低見229.4元，成交16.9億元。

【10：10】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升近2%；潤地 （01109） 升0.6%；碧桂園 （02007） 升近2%；雅居樂 （03383） 升逾3%；融創 （01918） 升逾7%；世茂 （00813） 升近一成；至於恒大 （03333） 今早低見1.52元新低後，最新亦轉升逾2%。

【10：05】恒指短綫拉升，跌幅收窄至約百點。

【10：00】科指最新跌1.8%，報5695點，創歷史新低。

【09：50】恒大 （03333） 續尋低，股價跌逾1%，低見1.52元創新低；恒大汽車 （00708） 逆市升逾2%；恒大物業 （06666） 跌0.4%，破底低見2.75元。

【09：47】港股跌約230點，報23189點；科指跌1.6%，報5701點。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾4%。

【09：43】世茂系逆市反彈，世茂 （00813） 升逾2%；世茂服務 （00873） 升近6%。

【09：41】恒指開市後反覆向下，最新跌約170點，報23249點；科指跌1.1%，報5730點。

【09：39】【內房危機】上海房管局要求屬地房企上報表內表外負債 將協調重要項目貸款展期

【09：37】兗煤 （01171） 公布發展戰略綱要，在現有產業基礎上，確定礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造和智慧物流5個產業發展方向，兗煤股價今早逆市升逾12%，高見16.44元。

【能源股】兗礦能源公布發展戰略 力爭5至10年氫氣供應能力超過10萬噸

【09：35】藥明生物 （02269） 早段反彈幅度擴大至近7%，高見84.6元；藥明康德 （02359） 升逾6%，高見141.7元。

【09：33】聯儲局收水步伐符預期，滙豐 （00005） 跌1%；渣打 （02888） 升0.6%；恒生 （00011） 跌0.4%；東亞 （00023） 跌0.2%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

【09：27】青瓷遊戲 （06633） 首掛開報10.2元，較招股價11.2元低8.9%；康耐特光學 （02276） 開報4.43元，較招股價4.46元低0.7%。

【09：21】恒生指數開報23287點，跌132點，恒生科技指數跌0.9%，報5743點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；友邦 （01299） 逆市升1%；藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 反彈1%。

【09：13】期指開報23288點，跌109點或近0.5%。

【08：52】青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學 （02276） 兩隻新股今日掛牌，昨日青瓷遊戲在三暗盤中的表現兩跌一升，而康耐特光學在三暗盤均報升。

【新股IPO】青瓷遊戲6633一手最多虧損500元 康耐特光學2276三暗盤收盤均微升

【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍 一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：45】恒指黑期跌約33點，報23363點；道指期貨升31點，報35958點。

【08：20】【藥明生物2269】藥明生物︰並不知悉任何對業務不利監管制度變動 擬斥5億美元回購股份

【08：08】【業績】攜程第三季淨虧損為8.5億元人民幣

【07：45】【新股IPO】德商產投服務2270超額認購0.37倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報23251點，跌168點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報44.91元，較港收市價低0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報449.77元，較港收市價低6.03元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.46元，較港收市價低1.54元或1.3%。

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【07：30】聯儲局宣布加速縮減購債速度，達到每月300億美元，料明後年各加息3次。儲局政策前景趨明朗，收水步伐仍符市場預期，道指一度飆近400點。道指收市升383點，報35927點；標指升75點，報4709點；納指升327點或2.15%，報15565點。

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【開市9點半】美國據報擬把8中企列投資黑名單 美國資產管理公司：中概股已「Game Over」

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責任編輯︰梁浩碩