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【藥明生物2269】藥明生物︰並不知悉任何對業務不利監管制度變動　擬斥5億美元回購股份、股價反彈半成

股市 09:32 2021/12/16

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【藥明生物2269】藥明生物︰並不知悉任何對業務不利監管制度變動　擬斥5億美元回購股份

藥明生物 （02269） 昨日股價急挫近兩成，藥明生物公布，已得悉出現股價及成交量不尋常波動，經查詢後確認， 並不知悉任何須予披露的資料。藥明生物又表示，並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動，將繼續致力賦能其合作夥伴，並對未來持續高速增長充滿信心。

藥明生物股價反彈1.1%，開報80元，早段升逾5%，高見83.55元，成交8.7億元。

美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%，詳情請看︰【下一頁】

藥明生物指，作為提供全方位端到端解決方案的合同定制研發生產服務企業（CDMO），公司幫助全球合作夥伴發現、開發及生產生物藥，造福廣大病患，謹此強調，其在全球各個運營基地嚴格遵守適用的法律法規，且業務運營一切正常。

藥明生物董事於6月16日股東周年大會上獲授予一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數10%的股份，董事會今日議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。

外電此前引述消息報道，美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，包括一些生物技術的公司。醫藥股昨日爆小股災，多隻生物科技股捱沽，藥明生物急挫近兩成，為表現最差恒指成份股。

【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

責任編輯︰梁浩碩

港股 制裁 回購 藥明生物（02269）

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