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【美國制裁】生科股反彈、藥明生物擬回購彈升一成　榮昌生物：業務一切正常（第二版）

股市 14:32 2021/12/16

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【美國制裁】生科股反彈、藥明生物擬回購彈升一成　榮昌生物：業務一切正常（第二版）

美國周三（15日）傳出計劃將中資的生物科技公司加入投資黑名單，消息震散生科股。其中，周三股價急插20%的藥明生物 （02269） 今早宣布，不知悉任何或對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動，又擬啟動回購，刺激股價彈升一成，午後高見87.65元。

藥明生物最新報86.7元，升9.6%，成交58.63億元。藥明康德 （02359） 升9.3%最新報143元，成交15.1億元。

美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%｜【下一頁】

藥明生物開市前公布，得悉出現股價及成交量不尋常波動，經查詢後確認， 並不知悉任何須予披露的資料。同時，不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動，將繼續致力賦能其合作夥伴，並對未來持續高速增長充滿信心；又強調在全球各個運營基地嚴格遵守適用的法律法規，且業務運營一切正常。

＊藥明生物 （02269） 會見50元嗎？前景如何＊【按此速睇－附Time code】

藥明生物：動用購回授權　斥資最多5億美元回購

藥明生物董事會於6月16日股東周年大會上獲授予一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數10%的股份，董事會今日議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。

另外，榮昌生物 （09995） 中午發通告，強調在全球各個運營基地均嚴格遵守適用的法律法規，且業務運營一切正常。 截至公告日期，並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動。榮昌生物最新報78.05元，升1.7%，成交1.5億元。

外電此前引述消息報道，美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，包括一些生物技術的公司。醫藥股周三（15日）爆小股災，多隻生物科技股捱沽，藥明生物急挫近兩成，為表現最差恒指成份股。

相關文章：【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

責任編輯︰梁浩碩

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

港股 制裁 回購 藥明生物（02269）

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