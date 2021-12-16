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【業績】攜程第三季淨虧損為8.5億元人民幣　Non-GAAP純利5.2億人幣跌6成

股市 08:08 2021/12/16

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【業績】攜程第三季淨虧損為8.5億元人民幣

攜程 （09961） 公布第三季業績。攜程第三季由盈轉虧，歸屬於集團股東淨虧損為8.5億元人民幣，相對去年同期淨利潤16億元人民幣；按非公認會計準則（Non-GAAP）的經調整純利為5.2億元人民幣，按年跌62.6%；Non-GAAP攤薄後每股盈利為0.81元人民幣，遠勝預期的0.09元人民幣。第三季度經調整EBITDA為5.4億元人民幣，按年跌66.4%，經調整EBITDA利潤率為10%，相比2020年同期為30%。

期內，攜程集團淨營業收入為53億元人民幣，按年跌2%，按季跌9%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。攜程指，第三季度初，公司的國內業務和海外業務繼續展現了穩定的復甦。然而，8月和9月中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，抑制了用戶對公司產品的需求，顯著削弱第三季度整體經營結果。

本地遊繼續為國內旅遊恢復提供主要動力，和疫情前2019年同期相比省內酒店預訂上升近35%，本地酒店預訂上升逾60%。國際航班預訂量按季上升近40%，主要由於歐洲和美國市場的恢復。商旅管理業務營業收入按年升20%，和疫情前2019年同期相比升1%。

【攜程9961】攜程：旅遊市埸現穩定複蘇　Trip.com第三季酒店預訂量年增160%

責任編輯︰梁浩碩

港股 攜程集團－S（09961）
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