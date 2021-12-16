美國聯儲局公布議息結果，為應付不斷上升的通脹，一如市場預期，將每月縮減買債規模，由150億美元

加速至300億美元，意味明年3月將結束用新錢買債。

儲局點陣圖預示，明年加息3次，2023及2024年各兩次。

儲局議息聲明顯示，由於通脹已經超過2%一段時間，預計將利率保持在當前水平，直到勞動力市場狀況達到與充分就業相一致的水平是合適的。

預計到2022年底，通脹率將下降至近2%，但議息聲明已不再形容通脹是「暫時性」，今日英倫銀行及歐洲央行接力議息。

儲局不及市場預期激進 美股急飈383點

儲局議息聲明溫和，市場原預期儲局的言辭會更加激進，縱使提及加息，但實際息口仍低，刺激股市大幅反彈。道指急升383點，納指升百分之2.2

藍籌股ADR跌幅收窄 港股望喘穩

港股有望喘穩，儲局議息結果公布前，夜期收市跌280點，其後藍籌股ADR跌幅急收窄。

阿里、騰訊及美團ADR僅低港收市價百分之1.

中概股普遍下跌，蔚來汽車跌百分之5， 拼多多跌百分之4. 騰訊音樂、陸金所跌不足百分之1. 金融壹賬通倒升。

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