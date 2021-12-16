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【能源股】兗礦能源公布發展戰略　力爭5至10年氫氣供應能力超過10萬噸、早段曾升近15%

股市 09:46 2021/12/16

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【能源股】兗礦能源公布發展戰略　力爭5至10年氫氣供應能力超過10萬噸

前稱「兗州煤業」的兗礦能源 （01171） 發公告指，通過審議公司發展戰略綱要的議案，在現有產業佈局的基礎上，確定礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造、智慧物流五個產業發展方向，並為各產業訂下5至10年目標。兗礦能源股價逆市造好升近15%，高見16.44元，最新報16.26元，升13.7%，成交4.8億元。

兗州煤業上季多賺2.3倍，股息率達10厘，看【下一頁】

在礦業產業方面，力爭5至10年煤炭產量達到3億噸/年，建成8座以上千萬噸級綠色智能礦山。在現有多種非煤礦產資產的基礎上，拓展鉬、金、銅、鐵、鉀等礦產領域，實現由單一煤炭開採向多礦種開發轉型。

高端化工新材料產業方面，建設化工新材料研發生產基地，力爭5至10年化工品年產量2000萬噸以上，化工新材料和高端化工品佔比超過70%。

在新能源產業方面，兗礦能源將推進風電、光伏及配套儲能等新能源產業項目開發建設；依託現有煤化工產業優勢，有序發展下游制氫等產業，力爭5至10年新能源發電裝機規模達到1000萬千瓦以上， 氫氣供應能力超過10萬噸/年。

高端裝備製造產業方面，公司在現有裝備製造產業基礎上，專注發展高端煤機製造等傳統優勢產品，拓展風機等新能源裝備製造，培育中高端系列產品。

至於智慧物流產業，公司將統籌產品、用戶、第三方服務商，構建智慧化物流體系。

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