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【內房危機】華夏幸福：理財服務對接人失聯　已向公安報案　涉資24億元

股市 23:05 2021/12/15

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華夏幸福：理財服務對接人失聯　已向公安報案　涉資24億元

違約已久的華夏幸福（滬：600340）稱，理財服務對接人失聯，涉及金額約3.13億美元（約24.42億港元）。華夏幸福發公告指，公司近日就委託理財服務相關方中科創資本相關對接人失聯事項向廊坊市公安機關報案，已於周二（14日）收到受案回執，尚未立案。

公告指，於2018年8月，華夏幸福境外子公司環球產業投資有限公司與Wingskengo Limited簽署《境外理財委託框架協議》，委託Wingskengo Limited為環球公司提供理財委託服務，委託理財資金用於購買固定收益類理財產品，預期收益率為每年7%至10%，協議有效期至2022年12月31日。

2018年8月至2018年12月，華夏幸福向Wingskengo Limited指定主體中科創資本支付理財資金合計3.13億美元（約24.42億港元），該筆委託理財計入其他非流動金融資產，截至目前未確認公允價值變動損益。

近期，因華夏幸福無法聯絡到中科創資本，為維護公司的合法權益，公司已於近日向廊坊市公安機關報案，並於2021年12月14日收到廊坊市公安局經濟犯罪偵查支隊出具的《受案回執》。 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【債務違約】華夏幸福新增逾期債務79億 累計欠逾939億

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A股 經濟 華夏幸福（滬：600340）

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