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德勤香港高科技高成長及明日之星獎項　15家數碼港社群企業獲獎

商業 22:43 2021/12/15

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兩年一度的「德勤香港高科技高成長10強及明日之星」中，數碼港15家社群企業獲獎。在「高科技高成長10強」企業當中佔7席，AsiaTop Loyalty更在10強中稱冠，而在20家「明日之星」企業中，數碼港社群亦佔7席。其獨角獸企業Animoca Brands，則獲頒「高科技高成長領袖企業」。 

【ESG】MSCI公布ESG趨勢展望報告　企業或投資者面臨3大挑戰？

【黑人牙膏】 黑人牙膏不再？　品牌改用「 DARLIE 好來」　紳士頭像不變

AsiaTop Loyalty營運總監兼聯合創辦人李卓偉表示︰「我們應用了大數據、人工智能及區塊鏈相關技術，協助合作夥伴進行分析，從而改善營運狀況，提升消費者的用戶經驗。未來，我們會繼續以大灣區為發展核心，並為平台進行升級，吸引更多的商業夥伴。」 

Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸表示，該公司一直通過在非同質化代幣( NFTs )和區塊鏈方面的工作，重新定義整個數碼世界的公平性和產權，從而建立一個基於數碼擁有權、用戶治理和大多數人利益的開放式元宇宙。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示︰「評選不但講求企業的營業收入，同時著重自主知識產權和專利技術，可行的商業模式，以及未來的增長潛力。期望他們可以借助德勤及數碼港的支持，繼續拓展業務，甚至進軍大灣區及海外市場。」 

編輯：梁巧恩

元宇宙 NFT 知識產權 大灣區 德勤 知識產權 人工智能

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