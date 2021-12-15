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【內房危機】標普下調富力評級至「CC」　明年約有167億元境內外債到期

股市 22:40 2021/12/15

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富力 （02777） 尋求明年1月到期的7.25億美元債展期，並提出以最多17%折讓現金回購。標普表示，將此舉視為富力陷入困境下的重組，交易完成後，或會將富力香港評級下調至「SD（選擇性違約）」。標普將廣州富力及其子公司富力香港的長期發行人信用評級由「B-」下調至「CC」，展望負面。

富力7.25億美元票據下月中到期，擬延期還款6個月，看【下一頁】

標普表示，若沒有重組，相信富力容易無力償還1月到期的優先票據。機構又指，與此前預期相反，估計富力仍未準備好充足的資金應付即將到期的債券，而現時預準資金還錢的時間不足一個月。若債權人拒絕提議、集資不足，違約風險將會升級。

標普又指，除了明年1月7.25億美元的債務到期外，富力在2022年仍有約95億人民幣（約116.39億港元）債務及6.48億美元（約50.56億港元）債到期償還。這意味明年要償還境內外債金額約167億元。

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【恒大3333】恒大跌半成創新低　寬限期滿未付息、標普：違約無法避免

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港股 富力地產（02777） 美元 債券

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