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【新股IPO】康耐特光學2276暗盤微升0.5% 一手中籤率50%

股樓投資 21:45 2021/12/15

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內地樹脂眼鏡鏡片製造商康耐特光學（新上市編號：02276）明日（16日）掛牌，根據輝立交易平台資料顯示，康耐特光學暗盤表現平平，開市報4.5元，最高曾見4.8元，低見4元，暗盤收市報4.48元，較招股價4.46元微升0.5%。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

康耐特光學以招股下限4.46元定價，其招股價範圍介乎4.46至6.1元，其公開發售部分錄得超額認購約0.78倍；每手500股計，一手中籤率50.38%；國泰君安為獨家保薦人。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

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該股是次集資所得約46.4%將用於提高上海生產基地及江蘇生產基地的產能，另有約19.9%將用於加強研發。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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記者：張以正

康耐特光學（02276） IPO 港股

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