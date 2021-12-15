【新股IPO】青瓷遊戲6633明日掛牌 暗盤跌8.9% 一手中籤率20.8%

內地移動遊戲開發商青瓷遊戲（新上市編號：06633）將於明日（16日）掛牌，其上市前暗盤表現令人失望。根據輝立交易場資料顯示，青瓷遊戲暗盤開市報10.2元，較招股價11.2元跌8.9%，暗盤收市報10.2元，較招股價跌8.9%。

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青瓷遊戲以招股下限11.2元定價，其招股價範圍介乎11.2元至14元，香港公開發售部分錄得超額認購約2.64倍，國際配售部分亦已錄超購0.77倍；該股以每手500股，一手中籤率20.8%，投資者要認購5手即2,500股才穩獲一手；聯席保薦人為中金公司及中信証券。

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該股是次上市引入6名基石投資者，包括阿里巴巴（09988）、廣發全球資本及博裕資本等，合共認購4,870.55萬股，佔緊隨全球發售完成後公司股本約7.11%。

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記者：張以正