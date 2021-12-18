【Mosaic慢慢砌@iM網欄】馬賽克舖滿全港 馬賽克在天水圍

過去一連幾篇關於施政報告的文章，這次回到馬賽克主題了。如果還有甚麼要建議的，那最好是把馬賽克舖在全港每個社區吧，它會帶來愉快輕鬆的和諧氣氛與環境，兼且會成為打卡位！

好多年前還在報館文化版時，曾經大老遠的跑去天水圍，就是想看看那裏的馬賽克。來到天瑞廣場，就會發現這裏並不悲情，有好多馬賽克，例如有一幅750平方呎的地面，以百家布形式拼砌馬賽克圖案，两條高約三四米的圓柱及梯級都鋪上馬賽克。這是一向對馬賽克非常支持的香港青年藝術協會與領展（當時稱領滙）合作的社區馬賽克創作計劃。

負責的老師是本港少有的馬賽克藝術家鮑卓微，她和拍檔家樂教來自社區的學生馬賽克，是比較簡單的工作坊形式，幾小時已完成。那塊拼布馬賽克靈感來自百家布，在中國及西方鄉村都會在小孩子出世時，村民做百家布祝賀，鮑卓微運用這概念創作十多款圖案，讓學生自行選擇顏色，完成的馬賽克拼在一起就是千色百彩了。有資金支持不錯，工作坊使用的馬賽克磚皆購自意大利，切割時容易控制，而且防滑，適合鋪在地面。

至於商場外的兩條圓柱，是由十六名來自妙法寺陳呂重德紀念中學的中四學生花了一個暑假完成的。他們還笑說過程中有血有淚呢！真的，切割馬賽克誰不試過見紅？圓柱馬賽克的內容主要是天水圍一帶的景致，也有輕鐵等當地特色建設，以富於漫畫風的圖案展現出來。

當時我訪問了幾位同學，他們都說非常喜愛馬賽克，還得到學校的同意，把校園內的椅子砌上馬賽克，作為藝術科考試的工課。不知道，他們的作品完成得怎樣？現在他們還砌馬賽克嗎？

時隔多年，還記開幕那天大會舉行馬賽克試玩活動，有位婆婆拿着一個小圓木在砌，那天真爛漫的喜悅寫在臉上，非常可愛。當時我並沒有想到自己後來會跑去砌馬賽克，現在回想，希望我老了，也依然愛馬賽克，也像那位婆婆那樣反老還童！

▲ 天水圍天瑞商場外地面馬賽克

▲ 同學們努力砌好的馬賽克柱非常有滿足感

▲ 梯級也砌上馬賽克

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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