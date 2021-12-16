▲ 【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕 僅稱涉3上市公司共9人、凍結4800萬元資產（第三版）

名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 股價在今年6月暴瀉，而黃永幟在暴瀉前及期間多次分批減持、共套現近億元，當時已有報道指龍皇集團疑經炒股群組找散戶接貨。早前有傳媒最新引述消息指，黃永幟因涉及「唱高散貨」（又稱「微信女」）的投資騙局被捕。

證監拒絕透露幟哥黃永幟是否涉案人士

警方與證監會於周四舉行記者會交代涉及唱高散貨集團的拘捕行動，財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，懷疑造市集團自2021年初串通3間上市公司管理層唱高散貨，一方面在社交平台唱好，但當股價到達高位即拋售，涉嫌造市、虛假交易等，該集團再將利潤轉去空殼公司，涉及洗黑錢行為。

證監會拒絕透露該3間上市公司名稱，以及幟哥黃永幟是否案中人士。證監會執行董事（法規執行部）魏建新表示，當局有內部團隊監察股票可疑交易，今次也正是該團隊發現上述公司出現交易異常而展開調查。魏建新透露，當局仍在調查其他唱高散貨的案件，但拒絕透露涉事上市公司是否已經停牌，但提到案件未必會作還完交易。

「獵狼行動」拘捕9名人士、6名為上市公司高層

今次警方及證監會聯合新加坡金管局及當地警方展開「獵狼行動」，打擊跨境造市集團。鄭提到，昨日突擊檢查47個處所，涉及跑馬地、灣仔及薄扶林住所及觀塘、屯門辦公室。拘捕9名人士，年齡介乎25至62歲，並凍結4800萬元資產，執法機構在場所查獲170萬現金。6位被捕人士為上市公司高層，兩位為投資傀儡，其餘1位為骨幹成員。此外新加坡當局亦拘捕一位女性，凍結2500萬元資產。

警方指，造市集團以香港為基地，用成員或操控他人在香港及新加坡的證券戶口，從低位買入大量涉案股票。其後透過高頻交易，逐步推升股價。集團再利用社交媒體群組，䚰稱有內幕消息，吹捧有關股票，誘使投資者高位買入股票。 涉事上市公司股價被推高2至6倍 ，集團成員再大手沽貨獲利，股價急挫，警方稱，涉事高管從中獲利100萬至7000萬元，合共1.76億元，而受害人數以百計。

證監會總監（法規執行部）湯漢輝稱，造市集團在Telegram、WhatsApp及微信設立炒股教室，起初發放部份所謂貼士或能讓受害人獲利，以放下戒心，呼籲市民要多加小心。

有本地傳媒引述周三（15日）晚引述消息指，黃永幟因涉嫌「唱高散貨」的投資騙局被捕。報道分別引述龍皇集團及證監會回應，兩者均不予置評。

早在今年6月10日，龍皇集團開市8分鐘，股價由2.2元暴跌至0.248元。聯交所資料顯示，黃永幟6月初先後4次減持龍皇共4028.76萬股，以每股平均售價計，總共套現約8,638.5萬元。當時有報道指，網傳龍皇透過炒股群組，向散戶推薦龍皇集團股票，手法與「微信女」如出一徹。

黃永幟隨後在8月24日，以每股平均價0.1477元，沽售1728.84萬股，相當於龍皇集團10%股權，套現255.35萬元。交易完成後，其持股降至0%。

（第三版加入警方證監記招內容）

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