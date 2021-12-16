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【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕　警方證監下午記招交代、消息：涉龍皇集團（第二版）

股市 13:00 2021/12/16

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有報道指，名廚「幟哥」黃永幟因涉及「唱高散貨」被捕。（資料圖片）

名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 股價在今年6月暴瀉，而黃永幟在暴瀉前及期間多次分批減持、共套現近億元，當時已有報道指龍皇集團疑經炒股群組找散戶接貨。有傳媒最新引述消息指，黃永幟因涉及「唱高散貨」（又稱「微信女」）的投資騙局被捕。

警方財富情報及調查科，今日下午3時將夥證監會舉行記者會，簡介一個打擊「唱高散貨」集團的拘捕和搜查行動。消息指，下午交代的案情涉及「幟哥」的龍皇集團。

幟哥早在龍皇集團急插八成前套現【下一頁】

有本地傳媒引述周三（15日）晚引述消息指，黃永幟因涉嫌「唱高散貨」的投資騙局被捕。報道分別引述龍皇集團及證監會回應，兩者均不予置評。

*重溫今早《ET開市直擊》美國議息結果出爐 美股、港股怎部署？*【按此速睇】

早在今年6月10日，龍皇集團開市8分鐘，股價由2.2元暴跌至0.248元。聯交所資料顯示，黃永幟6月初先後4次減持龍皇共4028.76萬股，以每股平均售價計，總共套現約8,638.5萬元。

當時有報道指，網傳龍皇透過炒股群組，向散戶推薦龍皇集團股票，手法與「微信女」如出一徹。

黃永幟隨後在8月24日，以每股平均價0.1477元，沽售1728.84萬股，相當於龍皇集團10%股權，套現255.35萬元。交易完成後，其持股降至0%。

（第二版加入警方證監記招內容）

相關文章：

【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟沽清龍皇集團持股　分6次沽貨套現近8900萬元

港股 減持 股票 黃永幟 龍皇集團（08493） 微信 證監會

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