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【美國加息】聯儲局每月減買債300億美元、料2022及2023年各加息3次　利率期貨顯示明年4月九成機會加息

股市 10:44 2021/12/16

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【美國加息】聯儲局每月減買債300億美元、料2022及2023年各加息3次　利率期貨顯示明年4月九成機會加息

聯儲局凌晨公布議息結果，宣布加速縮減買債速度，由每月縮減150億美元，倍增至每月300億美元；點陣圖顯示，聯儲局預計2022年將加息三次，2023年加息三次。聯儲局議息聲明表示，由於通脹已經超過2%一段時間，聯儲局預計將利率保持在當前水平，直到勞動力市場狀況達到與充分就業一致的水平，目前與疫情和經濟重新開放相關的供需失衡，將繼續導致通脹居高不下。

金管局指，小心市場可能出現的波動及風險【下一頁】

聯儲局議息結果公布後，美國聯邦基金利率期貨顯示，投資者預計聯儲局明年加息75點子，明年4月加息的機會率為90%，明年3月加息的機會率為50%。

聯儲局主席鮑威爾表示，通脹上升是加速減買債的原因，明年通脹料超過2%的通脹目標，預計2022年底，通脹將下降至近2%。他又指，聯儲局處於2022年3月中旬結束收水的軌道之上。

聯儲局料明年PCE達2.6%

儲局官員預期，明年個人消費支出（PCE）通脹率為2.6%；核心PCE通脹為2.7%。由於核心通脹扣除了食品及能源的影響，故核心PCE預測較高，反映當局或預期明年食品及能源價格將會回落。

大摩CEO：加息是為經濟下滑儲彈藥　「聯儲局應加息十次　利率才回到正常水平」【下一頁】

聯儲局維持聯邦基金指標利率在零至0.25%區間不變，符合市場預期。儲局在議息聲明中已不再採用通脹是「暫時性」的字眼。

美銀證券的全球經濟學家Ethan Harris預計，第一次加息是在6月，但有可能最早在3月發生，兩種情境都很有可能，該行將觀察更多數據，包括Omicron對經濟的影響。

荷銀分析師表示，因美聯儲已實現其平均通脹目標，勞動力市場可能處於充分就業狀態，判斷聯儲局將在2022年6月開始加息，分別於2022年及2023年加息三次。

相關文章：【美國加息】美前財長薩默斯：金融市場出現「不由自主的收縮風險」　料聯儲局明年加息4次

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經濟 貨幣政策 加息 鮑威爾 議息 CPI 美國聯儲局

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