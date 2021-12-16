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【美國加息】聯儲局加速縮買債　點陣圖預示明年加息3次

股市 03:24 2021/12/16

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聯儲局凌晨公布議息結果，宣布加速縮減購債速度，由每月縮減150億美元，倍升至每月300億美元，點陣圖顯示，預計2022年將加息三次，2023年加息三次。聯儲局維持聯邦基金指標利率在零至0.25%區間不變，符合市場預期。

*港股再試低位並非沒可能 　恒指下個支持位在哪？*【按此速睇】

摩根士丹利行政總裁James Gorman認為，目前正走向利率上升的環境，認為聯儲局最好準備好一些加息措施，當不可避免的經濟低迷來臨時，才有一些彈藥來對抗，「如果我是聯儲局，我會早點行動，而不是推遲行動。儲存一些彈藥，接受現實。」

美銀證券的全球經濟學家Ethan Harris表示，預計第一次加息的時間是在6月，但有可能最早在3月發生，兩種情境都很有可能，該行將觀察更多數據，包括Omicron對經濟的影響。

荷蘭銀行的分析師表示，因美聯儲已實現其平均通脹目標，勞動力市場可能處於充分就業狀態，判斷聯儲局將在2022年6月開始加息，分別於2022年及2023年加息三次。

Highway Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi表示，強勁的美國11月CPI數據強化了加快縮減資產購買的理由，目前更重要是鮑威爾對於進一步收緊貨幣政策的信息。

相關文章：【美國加息】美前財長薩默斯：料聯儲局明年加息4次

鮑威爾：通脹風險持續 聯儲局政策也要隨之演變

經濟 貨幣政策 加息 鮑威爾 議息 CPI 美國聯儲局

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【儲局議息】儲局縮減買債倍增至每月300億美元 料明後年各加息3次
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