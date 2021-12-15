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【海洋公園】海洋公園推$10入園逛歐遊市集 劉鳴煒：分區試行望聖誕刺激消費

理財智慧 18:00 2021/12/15

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海洋公園將於周六（18日）至2022年1月2日推出「好想聖誕2021」，讓無法到外國渡過白色聖誕的人，在香港亦能感受聖誕氣氛。期間將設全新收費模式，憑10元聖誕小鎮入場門票，可於下午2至晚上8時，單次進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

海洋公園指，除歐遊聖誕市集外，還可與巨型聖誕樹和雪花玻璃球等佈置打卡、欣賞由本地學校及團體不同類型的聖誕表演項目，而每晚6點半和8點亦會舉行「閃亮聖誕派對」和「光影都會」。

海洋公園主席劉鳴煒表示，聖誕節臨近，推出10元入場門票，預料低價能刺激消費及入場人次，並希望透過試行新方案，吸收經驗，對日後分拆園區門票計劃有幫助。他又透露，現時有多間機構向海洋公園提交招標交意向書，料在2022年第一季推出招標。

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同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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責任編輯：龍紀瑩

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