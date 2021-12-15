【消費熱話】時裝巨頭H&M 疫下業績不佳 旗下Monki將關閉香港所有分店

瑞典時裝品牌H&M（Hennes & Mauritz AB）旗下Monki，於兩星期後結束荃灣最後一家分店後，即全線結束該品牌在香港的市場。

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H&M集團旗下有「H&M」、「Cos」、「Monki」等品牌，其中Monki主打年輕市場，高峰期於香港設有4間分店，分別於銅鑼灣皇室堡、尖沙咀加連威老道、旺角朗豪坊及荃灣的荃灣廣場。旺角分店剛剛關閉時，Monki荃灣分店於今年10月開始大減價，以三折、五折的折扣速銷存貨。

Monki的母公司，H&M集團發布財報顯示，6至8月的第三季業績直降，收入至少暴跌40%，跌出暢銷國家的前十榜單。

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責任編輯：龍紀瑩