【MPF】基金公會：強積金基準指標納入A股　新基準組合3年期回報更高

▲ 香港投資基金公會行政總裁黃王慈明。（資料圖片）

政府2020年11月將上交所及深交所列入核准證券交易所名單，放寬強積金基金對A股10%的投資上限。香港投資基金公會（HKIFA）宣布，因應最新市場發展，決定更新強積金基準指標，將A股納入強積金混合型基金的基準。根據最新調整後，港股及A股的佔比將為8：2。

基金公會及韋萊韜悅（Willis Towers Watson）表示，經廣泛諮詢業界後，決定調整基準指數，以反映更多國際指數公司將中國指數納入新興市場指數、更多基金經理表示有意增加相關配置，以及A股配置上限獲放寬。

基金公會：共4420億強積金資產投放混合型基金

基金公會行政總裁黃王慈明補充，目前共有86隻混合資產的強資金基金，而截至今年9月底止，投放在混合型基金的資產總值共4220億元，佔強積金總資產約36%。

新基準分4階段落實、2024年4月完成

新基準指標下，原有的港股組合（即富時強積金香港指數）將會加入A股（富時強積金中國A股對沖指數）。新基準將會分4階段落實，首階段生效日是2023年7月1日，隨後在每季初調整，至2024年4月1日完成調整。

第三季「永久離港」提取MPF強積金按年增15%至9300宗 涉資26億元、續創近年新高｜【下一頁】

新基準指數的港股、A股的股份數目將會增至1,060隻，引伸的歷史風險及回報與現有基準有輕微差距。

以3年期為例，新基準下的中港股票組合回報高1.7個百分點至6.7%、而風險則相若處17.8%。5年期方面，新基準組合回報12.7%，較現有基準低0.4個百分點，同期的風險則微降至15.4%。

相關文章：

【MPF】MPF供應商推美股基金 搶乘美股順風車

【MPF】信安：72%人對退休後如何運用強積金沒明確想法

【MPF】積金局：續研究擴大可投資範圍、促降費 須適時調整有關入息水平