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【宏觀術數@iM網欄】從 辛丑年辛丑月 到 壬寅年壬寅月 吉凶重疊流年轉換 一卦純清玄空吉日 趨吉改風水

名人薈萃 09:19 2021/12/19

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再過兩三天便是冬至日，關於冬至日的術數預測過去數期已作過分析；近日較容易留意到嚴重車禍發生頻密，這固然和今年流年辛丑年文昌化忌有關，按紫微斗數安星訣文昌、文曲星入丑宮（流年命宮）或未宮（流年遷移宮）都必定為昌、曲雙星同宮，力量易有加強外，再加上流年文曲化科、使到文昌化忌變成壞事傳千里亦有關連。此外，依照傳統說法，臨近大時大節的「關口」都容易有人「過唔到」，這點日謙雖然沒有作過統計，從多年術數經驗來看，古老智慧不必輕率視為無稽。而冬至節不單止算是「大節」，亦是陰陽氣機轉捩點，這段時間內不論出入或工作，不妨「小心駛得萬年船」總是有益無害的。

 

「辛」天干配上丑（牛）流年，文昌化忌影響到交通意外（也和文昌的疏忽有關），其本義的文書失誤、大意出錯在工作、財務投資及通訊上更為明顯，這些在過去一年都很明顯的了。冬至日幾天後12月29日歲星將正式進入雙魚宮為市場轉勢較佳時機外，再到西曆1月初將踏入農曆十二月辛丑月，即辛丑年辛丑月文昌變成雙重化忌之月份，上述的不良反應都會因重疊而加強，特別值得留心互聯網絡、交易系統等帶來的不利損失。不過，術數有危也必有機，忌星帶來不利，祿、權、科吉曜也是重覆的，辛干格局利對外貿易，溝通和奔波口舌中生財，文曲化科也利演藝，流年流月祿星重逢於酉宮（金牛座），基本格局利西方也特別利此星座生人。

農曆十二月的玄空吉日

此外，辛丑月還有一個特別之處，在於擇吉趨運或作風水修造。依據玄空大卦風水擇日該月份有幾個日課符合「一卦純清」吉格，很利於年尾改運趨吉及風水營造動土，適當使用甚至可用於重要的陰宅風水扶山補龍。擇日法很強調力量越大的日子，必須和年命相配，否則就如力量大，對事主打擊也更大。幸而辛丑的玄空五行屬水（和八字辛丑五行屬金土不同），基本上能適合大部份年命，稍為避免一下和年命相沖便可。以下幾個日子都可以符合一卦純清，可作參考：

 

 

上圖中第一個日課犯歲破及月破，以懂得風水者使用會較為穩妥。另外三個日子筆者都分別選了一個符合玄空吉格的時辰作大家參考，其中較易用到的時間相信為第二及第四個日課，一般使用於風水趨吉或年尾祭祀祈福都不錯的，如果能配合年命也可以用於喜慶入伙 或想在過年前粉飾家居或辦公室裝修都可使用。

 

 

從辛丑走到壬寅

下月還有一個更特別之處，干支曆十二月屬丑月，今年為辛丑月，之後過了西曆2月份立春便將進入壬寅虎年的壬寅月，干支排列變成辛丑年辛丑月後便是壬寅年壬寅月，兩個月份都和年份重覆，吉凶力量大大加強，過往談過辛干文昌化忌應驗的凶象，大多屬文書通訊等，性質略為溫和，而未來壬干四化星為武曲化忌，武曲星屬金，主剛決，並為財星，化忌則主挫折、決裂，意外血光，也主帶來破財或收入突然中斷等。武曲星性質陽剛燥決，和文昌星略帶陰柔大不相同，故此明年特別正月及十一月前後均主易大起大落，營商、出行及投項都要「打醒精神」呢。

 

其他以干支來預測歲運者較多會以立春日的四柱作分析，坊間資料應該已很多，在此不贅以免重覆，未來集中以天星學及易數作來歲分析。

 

武曲星為北斗七星之一

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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