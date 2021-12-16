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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】聖誕跑勻全港海濱 捕捉多區靚靚聖誕樹

名人薈萃 08:24 2021/12/16

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又到聖誕，又到聖誕…話咁快又到聖誕節，每年香港多區除咗滿佈燈飾之外，亦佈置了不同特色的聖誕樹，今次就帶大家四處跑，去睇下啲聖誕樹有幾特別。

1. 荃灣用腳踩的聖誕樹

住荃灣又或者鍾意卡通人物癲噹的朋友，相信都已經知道癲噹擺設已進駐荃灣西海旁好一陣子，最近有關當局再獻新猷，呈獻「維港癲噹聖誕遊樂園」，包括5米高要用腳踩才會著燈的聖誕樹，以及4.2米高的癲噹雪人，現場還有聖誕癲噹滑梯及氹氹轉，以及細小得意的癲噹聖誕車等，一家大細玩小朋友一定最開心。

位於荃灣西的癲噹聖誕樹，旁邊設有腳踏裝置，只要踩上腳踏聖誕樹就會亮燈，很可愛。

2. 西九20米高聖誕樹

今年聖誕小鎮首次移師至西九文化區藝術公園海濱草坪，逾6層高高20米的聖誕樹，配有音樂及特別閃燈效果，加上聖誕小屋等，定必成為聖誕節打卡熱點。配合最近M+博物館開幕，要在西九玩足一日話咁易，但未到聖誕的星期六日已見現場人士眾多，大家要有心理準備排隊要排好一段時間，當然若只想影大大棵聖誕樹，在外圍影已經夠晒靚。

全港最高聖誕樹進駐西九文化區，吸引不少市民前往。

3. 尖沙咀名牌聖誕樹

位於尖沙咀K11 MUSEA對出有13米高名牌Cartier紅金聖誕樹，每晚配有燈光及音樂表演，閃爍奪目。影完相還可以走上商場六樓的聖誕節村，配有金光閃閃的金光拱門，由一眾工程師及20位工匠合共用了超過1,500小時合力建成，不容錯過。

尖沙咀紅金聖誕樹在晚上特別耀眼。

4. 灣仔Chill級聖誕樹

位於灣仔碼頭旁的 HarbourChill 海濱休閒站，可謂聖誕樹大結集，當中最吸晴必定是8米高的巨型聖誕樹，仿馬戲團帳幕設計七彩繽紛。另外圍繞此樹旁有多個3米高左右、位於另外五個海濱所展出聖誕樹的迷你版，包括Chocolate Rain及癲噹等，各有特色。

 

位於灣仔碼頭旁的8米高馬戲團主題聖誕樹，五光十色十分搶眼。

HarbourChill擺放著多個迷你聖誕樹，圖中為Chocolate Rain聖誕樹。

5. 卑路乍灣糖果聖誕樹及金鐘添馬波波聖誕樹

卑路乍灣海濱長廊自開放後深受大小朋友歡迎，場內多個移動裝置可以大玩特玩，在聖誕期間更化身成為糖果樂園。除了5米高的糖果聖誔樹，場內更有多個以冬甩形狀的可移動裝置及糖果滑梯等。至於金鐘添馬海濱長廊聖誕樹由紅綠波波組成，亦帶有濃濃的聖誕氣氛。

卑路乍灣聖誕樹以聖誕糖果為主題。

金鐘添馬紅黃綠波波聖誕樹。

想一次過跑晒咁多個景點，睇晒咁多個聖誕樹？可以由卑路乍灣出發，沿海濱長廊一直跑到灣仔碼頭再坐船往尖沙咀，跑到星光大道睇完紅金聖誕樹掉頭，再跑去西九文化區，然後沿廣東道及渡船街跑去奧運，再經海輝道海旁跑到南昌，坐多兩個站去荃灣西就可以睇埋癲噹聖誕遊樂園啦！當然若果你好氣好力，可以繼續跑到美孚，經荔景山路、葵涌運動場及楊屋道到荃灣西，大約25公里左右，有無興趣一齊跑隻聖誕半馬先？

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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