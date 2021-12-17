  • 22°C
香港時間 : 20211217日 (五) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財熱話】外婆留61萬現鈔在家中 受潮用風筒一吹即變廢紙 幸化險為夷可兌換

理財智慧 09:00 2021/12/17

分享：

老人家喜歡把現金存放在家中，稍不留神隨時變成廢紙，最近內地江蘇有一名孫女在長輩家中找到一疊疊近50萬元人民幣（約61萬港元）的鈔票。當拿出來時，竟發現鈔票已受潮發霉、一碰即碎，家人見狀立即往銀行求助。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【電子消費券】政府周四將發放尾期1,000元電子消費券 預計300萬人獲派  【下一頁

 

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

此貼文一出後，引來網民討論，他們認為樓主很幸運能夠取回大部分錢，更認同老一輩很喜歡把錢放在家中，「老一輩真的都喜歡把錢存放在家中。」、「幸好補救大部分的錢。」、「把錢放在家裡真的很危險。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

銀行 疫情 港元 人民幣

上一篇文章

【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」

下一篇文章

【職場熱話】公司聖誕大抽獎 打工仔想買「别有深意」禮物 藉機教訓八卦同事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人
【職場熱話】小學TA最後一天上班 竟遇上無理要求被逼「加班」 惹哭職場新人
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款