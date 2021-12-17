【理財熱話】外婆留61萬現鈔在家中 受潮用風筒一吹即變廢紙 幸化險為夷可兌換

老人家喜歡把現金存放在家中，稍不留神隨時變成廢紙，最近內地江蘇有一名孫女在長輩家中找到一疊疊近50萬元人民幣（約61萬港元）的鈔票。當拿出來時，竟發現鈔票已受潮發霉、一碰即碎，家人見狀立即往銀行求助。

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此貼文一出後，引來網民討論，他們認為樓主很幸運能夠取回大部分錢，更認同老一輩很喜歡把錢放在家中，「老一輩真的都喜歡把錢存放在家中。」、「幸好補救大部分的錢。」、「把錢放在家裡真的很危險。」

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責任編輯：陳頌潔