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【零售科技】屈臣氏明年亞洲推出AI皮膚分析服務　度身訂造護膚方案

商業 20:09 2021/12/15

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屈臣氏集團計劃明年上半年，在亞洲市場推出人工智能皮膚分析服務 Skin Advisor。（屈臣氏提供）

現今消費者對購物體驗的要求日漸提升，希望可滿足其個人化需求。屈臣氏集團計劃明年上半年，在亞洲市場推出人工智能皮膚分析服務 Skin Advisor。

屈臣氏集團自2012年至今，已投資16億美元加速數碼轉型，其後更推出科技合作夥伴計劃。該集團與科技合作夥伴 Revieve 開發人工智能皮膚分析服務 Skin Advisor，分析顧客皮膚狀況，從而推薦合適的產品。

【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利

英國 Superdrug早前使用Skin Advisor服務，顧客只需透過流動電話上載自拍照並回答簡單問題，便可以獲得詳細的皮膚分析和個人化的護膚方案。自推出以來，Superdrug平均訂單金額增加超過 20%，銷售轉換率更取得雙倍增長。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

戴口罩都可試用唇膏？
除此之外，屈臣氏ColurMe美妝相機已於香港、馬來西亞、泰國、台灣等地的手機應用程式中推出，運用AR技術，即時讓顧客嘗試各款彩妝風格，並推薦合適的產品。

疫情後，ColourMe 功能更升級，戴上口罩的顧客亦可以虛擬試用唇膏，部分市場的顧客更可試用染髮產品。現時ColourMe 的虛擬體驗服務提供超過3,000款產品予顧客試用，銷售轉換率更高達5倍。

【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel

責任編輯：葉泳珊

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