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【小老闆生意經@iM網欄】又到聖誕 從聖誕節日中尋商機

名人薈萃 21:41 2021/12/15

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又到聖誕，又到聖誕。距離普天同慶的聖誕節僅一個多星期，未知大家準備好心情迎接聖誕節了嗎？每逢聖誕節的12月，均是零售業的銷售旺季。受新冠疫情影響，港人似乎已有一段很長的時間沒有出外旅遊，如是此的話，節日來到，市民或會比以往更傾留在本地消費。

 

假日消費意慾已浮現

看到不少商戶紛紛推出節日促銷和優惠，以彌補疫情期間對店舖造成的負面銷售影響。不少市民更表示，今年會較以往更花費購買送禮及自用的零售商品，以迎接聖誕節及新的一年。以筆者經營的小商店為例，自踏入12月以來的周六周日，人流的確比起上月的多了很多。而在剛過去的周六周日，未知是否市民的假日消費意慾已開始浮現，筆者小店身處的旺角信和中心，人流擠迫的程度正好比年宵節一樣。

 

未知是否不能去旅行的緣故，不少人留在香港過聖誕節，會更講究節日的氣氛。筆者有朋友在深水埗經濟精品批發，稱今年的聖誕節慶節的家品及精品銷情十分好，早在12月初，不少市民已特地到當區採購聖誕慶節物品，而愈臨近聖誕的周末，該區的人流更旺，他更揚言，多客人的繁忙程度簡直有生意做都未必能即刻應付。

 

趁節日入貨主題精品

早前有新聞指出，繼去年真聖誕樹在疫市下大賣，今年再度出現短缺的情況後。不少市民一早到花店預訂聖誕樹，亦只能列入「等候」名單，未能及時買到心頭好。而部分供應商怕船期不穩，來不及訂貨，更將其零售價大幅調升，貴去年逾50%不等。

 

眼見及此，筆者早在距離聖誕節一個多月時，已入貨一些聖誕相關的精品及家品，希望趁住「人人都想增添節日氣氛」的這股熱潮，從中分一杯羹。未知各位小商家會否跟筆者有同一樣的想法，希望趁聖誕節的銷售旺季賺多一點，好好彌補年初至今疫情對我們小商戶造成的打撃。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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