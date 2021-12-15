【美國經濟】美前財長：金融市場有收縮風險　聯儲局明年或4次加息

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，散戶和過份樂觀的投資者推高了金融市場不由自主地收縮的風險。並預計聯儲局會在明年加息4次。

薩默斯週周二（14日）出席網絡研討會上表示，投資者對多個市場，如加密貨幣、MEME股和科技股等出現亢奮現象，而這些亢奮現象通常是問題來臨的徵兆。

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薩默斯幾個月來一直在警告通脹上升的風險，他表示聯儲局很難在不損害經濟的情況下壓抑物價過度上漲。他認為聯儲局很難令經濟軟著陸，指出在歷史上當通脹高企而聯儲局加息時都以經濟衰退告終。」

他呼籲聯儲局立即停止購買按揭抵押證券，並在明年2月底結束購買美國國債。他估計如聯儲局要採取措施來控制通脹，明年可能會加息4次。

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責任編輯：黃苑筠