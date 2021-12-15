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【望子成龍】為方便仔女返學　1.45萬租上水皇府山　業主兩年前買樓　現享3厘回報

股樓投資 19:51 2021/12/15

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租客要搵樓，往往希望單位就腳方便，最近就有慈父母為仔女學業著想，極速承租上水皇府山，希望節省為孩子提供更好的成長環境。美聯物業陳梓彬表示，該行錄得上水皇府山一宗租賃成交，新租客為了方便子女就近上學，以1.45萬元承租兩房戶。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

陳梓彬表示，新近租賃成交爲上水皇府山8座中層D室，兩房間隔，實用面積503平方呎，新租客以市租1.45萬元承租，折合實用呎租約28.8元。他補充，業主放租不足一周即獲承租。

業主在2019年11月以580萬元購入上述物業，按照承租金額計算，回報率3厘。

延伸閱讀︰The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 上水 皇府山 美聯物業

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