【無牆醫院@iM網欄】愛心奉獻 如果聖誕節在醫院渡過

疫情期間，不少住院病人向院牧訴說「逼不得已才會入院」。「入院」病人除了因身體病患所帶來的不安、恐懼之外，更要面對加倍的孤單與寂寞，因為在緊急應變級別下，醫院雖然設有特別探訪安排，但部份病房只能安排恩恤或視像探訪，特別在普天同慶的聖誕佳節，住院病人更思念家人、朋友，並渴望能感受聖誕氣氛和收到禮物。有見及此，每年十二月，東區尤德夫人那打素醫院(下簡稱「東區醫院」)院牧部皆邀請地方教會參與醫院報佳音活動，並發起募捐行動，希望透過教會的愛心奉獻，將聖誕禮物送給醫院的每位員工及住院病人。

疫情前的聖誕佳節，院牧部聯同教會弟兄姊妹走入病房，宣告救主耶穌降生的信息，並獻唱聖誕詩歌，派發禮物，祝福病人，把愛的佳音傳遍醫院每個角落，場面非常温馨。當我們在病室獻唱時，大部分住院病人都會停下來，欣賞詩班員獻唱，有些病人更希望看到歌詞，一同加入詩班哼唱。有些家屬則報以感激的眼神，感謝社區人士的關愛，病房同事也非常樂意接待我們。

現時，醫院實施防感染控制措施，院牧不能進入病室報佳音，唯有改以邀請地區教會組織弟兄姊妹參與報佳音活動，由教會預先錄製短片，院牧部負責把短片上載至社交媒體頻道。去年我們更邀請東區醫院院長為住院病人打氣，並一併上載錄影片段，希望能鼓勵他們奮勇對抗病魔。至於聖誕禮物就由醫院同事幫忙派送，當病人收到聖誕禮物時，可以掃一掃禮物包裝上的二維碼，欣賞預先錄製的聖誕詩歌，以及來自不同社區人士送上的祝福關懷。

以往，院牧部負責在東區醫院東座地下禮堂，設置一棵巨型聖誕樹，掛滿熠熠生輝的燈泡和各式各樣的聖誕飾物，充滿節日氣氛，吸引不少人駐足觀賞，紛紛拿出手機來拍照。去年，我們更徵得院方同意，在那裡播放教會預先錄製的聖誕報佳音短片，除了聖誕佈置外，令這個場地更添生氣。我們盼望藉着這些行動，讓身在醫院的大家在聖誕佳節中，仍能感受到歡樂的氣氛，記起耶穌為我們降生的佳音。

東區尤德夫人那打素醫院院牧服務是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的服務單位之一，秉承雅麗氏何妙齡那打素醫院自一八八七年的醫療宣教精神「矜憫為懷、全人醫治」，透過院牧和義工向每年千萬人次的住院病人、其家屬及眾多員工提供心靈牧養、臨床關懷的牧關服務。

▲ 東區醫院院牧部與社區及病人資源中心合辦網上聖誕報佳音

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！