【大行報告 l 玻璃股】大和首覆蓋信義玻璃籲買　目標價反映潛在升幅逾60%

▲ 【大行報告 l 玻璃股】大和首次評信義玻璃 政策利好下給予「買入」評級

大和首次覆蓋信義玻璃 （00868） ，給予「買入」評級及目標價為32元。以信義玻璃最新收市價19.7元計，潛在升幅足有62%。大和預期，在政府禁止新增產能的情況下，支持浮法玻璃價格保持強韌。需求方面，地產竣工的高峰期預計會持續至2022年底，同樣利好浮法玻璃價格。

行業領先地位利發展 市場對浮動玻璃需求存在

大和估算，浮法玻璃供應仍會維持緊張，預計信義玻璃產能在2021至2023年將錄得25%復合年增長率，毛利率亦比同行高5至20個百分點，原因在於其行業領導地位、更強定價能力以及供應鏈整合因素。

報告指，信義2020年在全球汽車玻璃的佔有率達25%。雖然預計全球汽車銷量將在2021至2023年期間會持續錄得低單位數增長，但綜合行業結構性調整變化，如：日漸普及的汽車功能玻璃技術，將會增加每輛車的玻璃面積和玻璃含量，對集團有利。

低輻射玻璃受政策推動 利好集團發展

信義是中國第二大低輻射（low-E）玻璃供應商，佔市場份額為18%，而目前中國低輻射玻璃採用率僅為12%，較已發展國家的平均採用率為80%低，加上在政府政策推動下，節能玻璃在國內建築上的應用越見廣泛，將令集團繼續受益。

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編輯：曾樂詩