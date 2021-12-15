  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

單身男喜遇心儀單位　睇樓兩次即買千萬買浪澄灣

股樓投資 19:49 2021/12/15

分享：

臨近年尾，不少買家加快入市。香港置業周栢達說，奧運站浪澄灣1座低層D室，實用面積567平方呎，兩房間隔，座向西北，望海景，原叫價1,080萬元，經議價後減80萬元，終以1,000萬元易手，實用呎價約17,637元。據了解，買家為單身男士，心儀物業能承造高成數按揭，故睇樓2次後，即拍板入市。 

值得留意的是，政府早前提高了按揭保險計劃的樓價上限，即坊間俗稱的「林鄭PLAN」，改變了市場常態。在此規定下，九成按揭的樓價上限由400萬元，上升至800萬元，八成按揭則由600萬元，上升至1,000萬元。以上述單位為例，最高可借八成按揭，首期僅200萬元。而此計劃亦令大批有能力供樓，但首期不足的用家，即時變成有條件上車。

資料顯示，原業主於2017年1月以約858.6萬元購入上述單位，持貨4年，現帳面賺約 141.4萬元，物業期內升值約33.3%。 

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

焦點新盤

【有相睇】The YOHO Hub示範單位　兩房間隔四正　打造摩登家居

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 浪澄灣 香港置業

上一篇文章

【望子成龍】為方便仔女返學　1.45萬租上水皇府山　業主兩年前買樓　現享3厘回報

下一篇文章

【女股神】Cathie Wood：金融市場最大風險是通縮而非通脹　看好「待在家中」股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款