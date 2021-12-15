單身男喜遇心儀單位　睇樓兩次即買千萬買浪澄灣

臨近年尾，不少買家加快入市。香港置業周栢達說，奧運站浪澄灣1座低層D室，實用面積567平方呎，兩房間隔，座向西北，望海景，原叫價1,080萬元，經議價後減80萬元，終以1,000萬元易手，實用呎價約17,637元。據了解，買家為單身男士，心儀物業能承造高成數按揭，故睇樓2次後，即拍板入市。

值得留意的是，政府早前提高了按揭保險計劃的樓價上限，即坊間俗稱的「林鄭PLAN」，改變了市場常態。在此規定下，九成按揭的樓價上限由400萬元，上升至800萬元，八成按揭則由600萬元，上升至1,000萬元。以上述單位為例，最高可借八成按揭，首期僅200萬元。而此計劃亦令大批有能力供樓，但首期不足的用家，即時變成有條件上車。

資料顯示，原業主於2017年1月以約858.6萬元購入上述單位，持貨4年，現帳面賺約 141.4萬元，物業期內升值約33.3%。

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