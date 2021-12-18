盤點勞力士2021最強女錶　很想要吧!全鑽黃金Lady-Datejust

▲ 韓國最強女團BLACKPINK的Lisa最愛Rolex Datejust款式，勞力士今年亦順勢推出全鑽黃金Lady-Datejust，很期待它會出現她的手上呢！

以為勞力士Datejust是上一代的家傳之寶？少年，你也太不年輕了！煩請稍移肉眼看看當今最強橫韓國女團BLACKPINK的團員，其中最最最焫手可熱的Lisa，是公認Datejust的超級硬粉，在她的纖纖玉手上總會找到Datejust蹤影。所以，男士們，今個冬日禮物要識趣的話……假若你是Thanos滅霸級數，這枚2021 OYSTER PERPETUAL Lady-Datejust全鑽黃金最強女錶應是你的首選！

▲ 在Lisa的IG 永遠見到Datejust芳蹤。（圖片：IG@lalalalisa_m）

▲ 在Lisa的IG 永遠見到Datejust芳蹤。（圖片：IG@lalalalisa_m）

不如先替你補補功課，何解叫家傳之寶？只因Lady-Datejust其元祖款式源自Datejust，於1945 年橫空面世，12年後，28 毫米錶殼Lady-Datejust亦年應運而生，是現今後生男女的公公婆婆早已是型男潮女的話，家中都應有此枚手錶。

▲ 一枚勞力士錶身上有近合共1,089顆鑽石的Lady-Datejust18K黃金腕錶，難怪，價格還是要待定。（圖片：品牌提供）

好了，Datejust一推出已瘋魔所有錶迷，為此系列推陳出新的指定動作大可遲點才說。那來到2021年，勞力士為表誠意，在新款Lady-Datejust推出最強設計：於18K 黃金錶面鑲嵌291顆鑽石！錶殼和外圈鑲滿202顆圓鑽石！至於元首型錶帶上更鑲嵌了596顆圓形鑽石！一枚勞力士錶身上有近合共1,089顆鑽石，除了示範帝皇級級數，同時，是品牌是為旗下巧奪天工的工藝技術來一個霸氣示威吧！

▲ 新款Lady-Datejust 配備2236 型機芯，早於2014 年推出， 由勞力士研發製造，於2015 年搭載於此系列腕錶。精準可靠、動力儲備、抗震防磁等方面都作進一步提升。（圖片：品牌提供）

▲ 元首型錶帶特別為1956 年推出的Oyster Perpetual Day-Date而設計，其三格實心鏈節、隱蔽式摺疊皇冠帶扣、錶帶內嵌陶質組件，使錶帶更為靈活堅固，其隱蔽式耳蓋確保錶帶和錶殼之間達到無縫連接的視覺效果，其後更成Day-Date 系列及Datejust 部分款式的專屬錶帶。（圖片：品牌提供）

Datejust的獨特設計，已數到中層錶殼以整塊實心18K黃金鑄造。品牌錶匠需用專屬特殊工具才可將坑紋底蓋將錶殼密封，因此，勞力士錶匠才能接觸到機芯。除此以外，機芯牢固於防水的蠔式錶殼，加上其雙扣鎖上的錶冠，是品牌用來作雙重防水系統設計。不易刮損的藍水晶鏡面，還有，3 點鐘位置設置了小窗凸透鏡，增強日曆的易讀性。

▲ 於18K 黃金錶面鑲嵌291顆鑽石，放閃程度如Thanos響指！（圖片：品牌提供）

新款Lady-Datejust 配備2236 型機芯，早於2014 年推出， 由勞力士研發製造，於2015 年搭載於此系列腕錶。由勞力士製造並獲得專利的Syloxi 游絲（極為穩定精準，其抗震力更比傳統游絲高出十倍），配備恒動自動上鏈組件，藉由恒動擺陀為機芯上鏈，精準可靠。其動力儲備約（為55 小時）和抗震防磁等方面都作進一步提升。

撰文：黃鑑江