【ET開市直擊】美國議息結果出爐　美股、港股怎部署？（附Time code）

美國聯儲局宣布加速縮減購債速度，達到每月300億美元，料明後年各加息3次。儲局政策前景趨明朗，收水步伐仍符市場預期，美股轉升，道指一度飆近400點。議息聲明怎解讀？對港股影響有多大？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。

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00：00 - 聯儲局議息結果出爐 市場焦點速覽

02：28 - 美股外圍市況速報

04：25 - 聯儲局提前結束收水 影響如何解讀

07：51 - 市場消息漸明朗 美股可繼續向好？

09：52 - 美股中長綫投資有何選擇 談微軟（MSFT.US）

11：26 - 觀眾提問：請教你美國加息中國降準， 兩者是否對沖作用

13：23 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

14：20 - 港股負面消息多 美股造好難有刺激？

17：18 - 生科企業或遭美國列投資黑名單 買賣策略如何？

19：44 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 會見50元嗎？前景，105元有貨

22：52 - 港股開市市況速報

24：48 - ET個股推介：友邦 （01299）

25：49 - 觀眾問股：友邦 （01299） 失80元，會再下跌？

28：52 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 22.5元有貨已賺錢， 請教加注好嗎？還是止賺離場

30：16 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 點部署？52元有貨

31：56 - 觀眾問股：請問騰訊 （00700） 與李寧 （02331） 哪個價位可入？

33：16 - 觀眾問股：恒騰網絡 （00136） 點睇？

33：56 - 觀眾問股：中芯 （00981） 買賣策略

35：20 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、領展 （00823） 合共有貨40萬，若要沽貨換碼，會揀邊隻？

36：48 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌穿100元，130元買入少量是否要走？

38：08 - 觀眾問股：京東集團（096l8）264元有貨、現價可買嗎？

39：23 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 走勢強勁，有何基本因素支持？ 仲有得上？ 會否批股

40：07 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288元買入，可繼續持有嗎？

41：19 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 沒有貨點睇

42：17 - 觀眾問股：如果唔追特步國際 （01368） 那361度 （01361） 如何？

43：18 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 會否見285-290元？

44：38 - 觀眾問股：再鼎醫藥 （09688） 、凱萊英 （06821） 點睇

45：40 - 觀眾問股：港股早段市況速報

49：10 - 財經日誌提提你

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＊重溫上日《ET開市直擊》＊