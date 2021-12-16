特朗普手持聖經拍照惹爭議 原來有人背後策劃

美國前總統特朗普經常作出驚人舉動，於去年6月警方以催淚彈驅散一群在白宮附近和平示威的民眾後，竟然在附近教堂手持聖經拍照，引來批評。前白宮幕僚長梅多斯的新書爆料指，原來手持聖經拍照的主意是特朗普長女伊萬卡提出，希望突顯法治的重要性。

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黑人男子弗洛伊德（George Floyd）於去年被白人警員跪頸致死後，引發美場連場「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）示威。去年6月1日有民眾在白宮附近進行BLM示威，遭警方以催淚彈驅散。

清場後，前總統特朗普（Donald Trump）旋即到白宮正對面的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）外，手持聖經拍照，引來教會、民主黨及民眾聲討。前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）即將出新書，並在書中大爆原來是特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）的主意。

當時示威期間，教堂的地下室發生一場小火災，部分設施亦有損壞。伊萬卡因此建議，特朗普在教堂手持聖經拍照，可以突顯「法律及秩序長存」同時，可籍此向有信仰的民眾傳達信息。

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據悉，伊萬卡更建議父親特朗普帶領其最親密的助手及顧問，一同前往教堂外拍照。有白宮高級官員當時表示，對特朗普的行為感到羞愧，指他們更為此慶祝、甚至感到自豪，形容十分反感。

聖約翰教堂位於白宮正對面，自1816年以來，過去逾一世紀一直是歷位在任美國總統曾經崇拜的場所，亦有「總統教堂」之稱。

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責任編輯：郭麗明