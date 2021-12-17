【酒醉金迷@iM網欄】電影裡的名莊: 解密特工007愛酒

讓粉絲久等的特工James Bond在最新電影中，結束了他在牙買加的隱退生活，再度出山試圖營救一名被綁架的科學家……雖然劇情依舊簡單老套，但James Bond玩世不恭下的冒險精神，與配備危險高科技設備的神秘反派之間的博弈仍然賺足觀眾眼球。

【酒醉金迷@iM網欄】波爾多期酒開賣：酒友該如何入手呢？

相較於大家對電影劇情的討論，我更關注他在電影中每一次開瓶，選的會是法國哪個莊園的好酒？對於這個看似文質彬彬實則身手不凡的英國男人來說，即使是生活在槍彈雨林裡，身邊也絕不能缺少酒的陪伴。

香檳 Champagne

從1965年第1部007電影到今年的第25部，香檳酒始終貫穿整個故事線。香檳酒因原產於法國香檳區而得名，其珍貴在於只有由法國香檳區指定的葡萄酒品種和方法配製出來的才能稱得上是香檳酒。而這個男人其實除了愛香檳，更對葡萄酒喜愛到頗有鑽研的地步，從他選中的波爾多名莊酒可見一斑。

左岸一級莊：木桐酒莊 Château Mouton Rothschild

如果以時間為序來細數在007系列電影中出現的過的葡萄酒，粉絲們最熟悉的非木桐酒莊莫屬。電影Goldfinger‎ (1964)、Diamonds Are Forever‎ (1971)、Moonraker‎ (1979)均出現過木桐的身影。

木桐酒莊是與拉菲、拉圖、瑪歌、奧比昂等四個酒莊同屬於波爾多左岸1855列級酒莊中最高的一級酒莊。木桐的風格非常具有吸引力，屬於氣質溫婉典雅卻不失華美綺麗那種，加上木桐每年都會邀請不同的藝術家繪製獨特的酒標，從而更加彰顯它的收藏價值，所以一直以來備受資深葡萄酒藏家的追捧。

右岸Saint Émilion一級A等莊：白馬酒莊 Château Cheval Blanc

​​假如你也喜歡致敬經典，一定可以在Never Say Never Again電影中發現，儘管當時James Bond被要求改變飲食習慣，但當他把偷偷帶進房間的大箱子一打開，裡面除了給白馬酒莊的紅酒留了位置，同時還為它配備了酒杯和一個經典的木製開瓶器，此外還有各款魚子醬、鵝肝醬。

白馬酒莊，自1955年Saint Émilion產區的第一次分級中被評為最優的一級A等酒莊後，其後以多次重新分級中它就一直維持這一最高等級。

右岸Saint Émilion一級A等莊：金鐘酒莊 Château Angélus

從Casino Royale‎ (2006)開始，金鐘酒莊的葡萄酒也出現在007系列電影中。時隔多年，在Spectre‎ (2015)中依然可見大金鐘的身影。

1996年，金鐘酒莊順利升級為一級B等酒莊。 2012年，Saint Émilion列級酒莊最新分級名單揭曉，金鐘酒莊憑藉出色表現，由一級B等酒莊進一步榮升為一級A等酒莊，與大名鼎鼎的白馬酒莊、歐頌酒莊和柏菲酒莊齊名。無怪乎嗜酒如命的James Bond，心中始終給它留了位置。



