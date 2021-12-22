【新股IPO】杭州博日科技傳進行上市前預演 計劃集資約16億

▲ 【新股IPO】杭州博日科技遞交上市申請 疫情令試劑產品銷量增長

杭州博日科技已通過上市聆訊。消息指，杭州博日科技已開展預演路，計劃集資約2億美元（約15.6億港元）。

杭州博日科技為設計、開發、生產及銷售三類核酸檢測（PCR）產品，包括儀器、試劑及耗材的企業。據了解，全球銷量在國內PCR設備製造商中排名第一，佔中國市場份額24.5%，而其海外銷量亦在中國出口PCR設備公司中排名第一，中金公司為獨家保薦人。

疫情增加核酸檢測需求 帶動收入增長 惟未必持久

杭州博日科技2018至2020年收益分別為7090萬、1.4億和12.3億元（人民幣；下同），而今年首6個月收益為7.9億元，按年增120.9%；至於2018至2020年年內溢利則分別為277.2萬、3014.2萬、2.2億，而今年首6個月錄得溢利3.5億元，去年同期為虧損2.1億元。杭州博日科技招股書中稱，收益增長主要由於全球對於PCR檢測的需求大幅增長，而由於集團儀器為有效核酸檢測的儀器，故若干儀器及相關試劑的銷量自疫情爆發以來大幅增加。

與此同時，杭州博日科技稱，一旦疫情受控，疫情導致的產品需求激增及經營業績飆升未必能持續，集團未來計劃將試劑產品擴展至新的應用領域，如水產品檢測、寵物檢測、牛羊病原體檢測、非洲豬瘟檢測，以及用於海關檢疫及法醫學的產品。

海外市場覆蓋廣泛 分為十個大區

杭州博日科技的海外市場分為十個大區，重點佈局非洲、亞太、南美市場。。於2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月底止六個月，來自海外的銷售收益分別為2630萬、2830萬、4.6億、1億元及2.4億，分別佔總收益的37.1%、19.6%、36.9%、28.2%及31%。

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編輯：曾樂詩