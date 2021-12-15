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【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

股市 18:54 2021/12/15

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藥明生物及藥明康德市值單日蒸發約922億元。

市傳美國財政部擬擴大投資黑名單，包括將一些中資生物技術公司列入實體清單，觸發醫藥股小股災，其中藥明系股份跌幅凌厲，藥明生物  （02269） 及藥明康德  （02359） 全日挫近兩成，市值單日分別蒸發801.1億及120.7億元。翻查資料顯示，美國市場佔藥明生物及藥明康德的總收入約一半，一旦黑名單包括藥明系的公司，即被禁止與美國公司做生意，勢對藥明生物及藥明康德的業績構成嚴重打擊。

美黑名單傳涉生物科技股，藥明系急挫、藥明生物曾挫25%，看【下一頁】

據2021年中期報告顯示，藥明生物上半年收入為44.1億元人民幣，其中北美市場錄21.9億元人民幣，佔比達49.7%；至於藥明康德上半年的收入為105.4億元，美國市場收入為58.3億元，佔比達55%。而藥明巨諾 （02126） 則未錄得收入。

藥明生物和藥明康德屬姊妹公司，前者專注於生物藥，客戶主要為創新藥企業，後者則專注於化學藥，兩者沒有競爭關係。而藥明巨諾是由藥明康德及巨諾醫療於2016年聯合創建，專注於開發、生產及商業化細胞免疫治療產品。

值得留意是，藥明康德曾於2007年赴美上市，並於2015年私有化，及後將業務一拆三，子公司合全藥業於2015年在新三板掛牌，藥明生物在2017年6月香港上市，當時招股價為20.6元，而藥明康德則遲一年、於2018年12月香港上市，招股價為68元，藥明康德A股亦在2017年上市。

相關文章：【新股IPO】藥明奧測傳計劃明年來港上市　馬雲的雲鋒基金參與B輪融資

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藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 港股 A股 美國財政部 醫藥股 生物科技股 藥明巨諾－B（02126）

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