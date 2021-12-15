【異動股】配股支持產能大幅擴張 保利協鑫配股後股價升逾一成

保利協鑫 （03800） 公布，將向不少於6位獨立承配人配售20.37億股，佔擴大股本後約7.5%，較上日收市價折讓2.4%，集資近50億元人民幣，用於資本性開支及一般營運資金用途。

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瑞信發表報告，指該次配股為其產能擴張提供強大支持，隕計今年至2023年年均複合增長率達到142%，同時消除近期配股的壓力，維持公司「跑贏大市」評級及目標價4元。

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