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巴黎Telsa車禍釀1死20傷 歐洲最大的士平台停用Model 3

環球社會熱點 08:05 2021/12/16

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法國巴黎上周發生1宗致命車禍，1輛電動車Telsa公司旗下Model 3型號的士撞上數名路人後，再與一輛小型貨車相撞，造成1死20人受傷。總部位於巴黎的歐洲最大的士平台G7公司宣布，出於安全考慮，停用Telsa Model 3車輛直至巴黎警方完成調查。Telsa公司未有回應。

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法國媒體報道，上周六（11日）晚上發生的車禍中，Model 3的士首先撞上1名騎單車人士及3名行人，然後再撞上1輛小型貨車。事件共造成1人死亡，20人受傷，其中3人情況嚴重。G7公司副首席行政總監里科代爾（Yann Ricordel）表示，涉事的士司機當時已經下班，事發時載著家人前往餐廳。

Tesla車輛型號

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G7公司周二（14日）宣布，暫停使用旗下37輛Telsa Model 3的士，直至警方完成案件調查。里科代爾表示，此舉旨在保障司機、客戶及其他道路使用者安全。旗下司機因Telsa Model 3停用而造成的收入損失，公司會作全額補償。公司亦正加快研究替代方案，以便司機盡快恢復工作。

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里科代爾周一（13日）引述Tesla公司透露，初步調查已排除車輛故障原因。有指涉事司機曾試圖剎停車輛，但車輛卻加速，目前尚未清楚車輛自動駕駛模式當時是否正在運作。G7公司會與政府保持聯絡，等候警方調查結果。

G7公司是巴黎最大的的士平台之一，旗下擁有9,000名的士司機。G7旗下車輛一般是電動或混合動力車輛，公司目標是至2027年時，旗下全數車輛都是環保車輛。

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責任編輯：李俊儀

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