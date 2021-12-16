  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (四) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞

科技 11:00 2021/12/16

分享：

最近一個編號「CVE-2021-44228」、名為「Log4Shell」的資安漏洞席捲全球，甚至連美國國家安全局、國土安全部等發出警告，而資安公司Tenable將其評為「近十年最嚴重的單一漏洞」。

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現

據悉，該漏洞主要的攻擊對象，是知名網路服務商伺服器的開源日誌資料庫 Log4j。這項元件可以記錄訊息，並廣泛內嵌在不同的軟體架構，包括蘋果的iCloud、Twitter、微軟、Steam，甚至美國國安局的逆向分析工具 Ghidra、網路服務平台CloudFlare均有使用。

攻擊者可以傳輸特定的數據到目標伺服器，即可觸發漏洞，例如在網上遊戲的聊天室中，只要傳個訊息，即可利用漏洞遠距執行任意代碼。

對於Apache Log4J 出現保安漏洞，香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠呼籲企業決策人必須要理解公司的資訊科技團隊如何能儘量堵截並減低營運影響，並分享企業4個必問問題及3個簡單方法。

四條必問問題：

1. 我們現在要做甚麼才可以保障信息安全？

2. 這次修補屬於短期還是長期方案？

3. 我們所用的供應鏈是否受到影響？（有時候威脅從他們而來）

4. 有否制訂定期的跟進計劃？

【網絡安全】企業網絡攻擊次數增 安全機構警告：中小企要更加小心

三個簡單方法：

1.快：利用防火牆設定阻擋攻擊

2.長：更新到最新的版本/修復更新

3.問：諮詢供應商有否Log4J問題，以及是否已經修正

【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞 蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標

記者：廖淑瑩

相關文章

【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題
2021/12/14
【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題
【電池技術】遇水也不怕？　加國大學研發新型電池解傳統電池不足
2021/12/13
【電池技術】遇水也不怕？　加國大學研發新型電池解傳統電池不足

你可能感興趣

【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題
10:00 2021/12/14
【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題
【電池技術】遇水也不怕？　加國大學研發新型電池解傳統電池不足
18:01 2021/12/13
【電池技術】遇水也不怕？　加國大學研發新型電池解傳統電池不足
軟件 電腦軟件 網絡保安

下一篇文章

【Microsoft】為自助維修鋪路？　iFixit夥微軟推出推出官方維修工具套裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首
【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能
【實用工具】方便用戶！　Adobe推出Creative Cloud Express免費App
【實用工具】方便用戶！　Adobe推出Creative Cloud Express免費App
【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
【數碼轉型】學校雲端服務需求增　中央化管理減工作量
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款